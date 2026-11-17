Không gian chợ Đồng Xuân thành sân chơi của nghệ thuật sáng tạo

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, diễn ra từ 13 đến 28/11, chương trình Chạm Đồng Xuân đưa nghệ thuật đương đại đến với chợ Đồng Xuân - một trong những khu chợ lâu đời, gắn bó với đời sống và ký ức của người dân Thủ đô.

Thay vì giới hạn trong không gian triển lãm truyền thống, các tác phẩm được sắp đặt ngay tại những vị trí quen thuộc như hành lang, cầu thang, lối đi và cả những góc ít người để ý trong khu chợ.

Bước qua những cánh cửa vốn quen thuộc, người dân và du khách có thể bắt gặp một diện mạo mới của chợ Đồng Xuân.

Giữa nhịp mua bán nhộn nhịp, hàng hóa được vận chuyển liên tục và tiếng trao đổi của tiểu thương, những tác phẩm nghệ thuật nhiều màu sắc hiện diện trên tường, dọc hành lang hay tại các khoảng không gian chuyển tiếp giữa những tầng nhà.

Nghệ thuật không đứng ngoài đời sống mà được đặt trong chính không gian buôn bán thường nhật. Sự kết hợp này tạo nên cuộc đối thoại giữa những giá trị cũ và tinh thần sáng tạo đương đại, giữa hoạt động thương mại lâu đời với những cách thể hiện nghệ thuật mới.

Những bức tường nhuốm màu thời gian được làm mới bằng các tác phẩm hội họa. Trong khi đó, các khu vực vốn chỉ đóng vai trò kết nối không gian như cầu thang, hành lang cũng trở thành địa điểm giới thiệu những tác phẩm sắp đặt, mang đến trải nghiệm khác biệt cho khách tham quan.

Tại cầu thang số 13, tác phẩm tranh tường kết hợp bưu ảnh “Cầu Đông” của nghệ sĩ Vladimír Strejček (Cộng hòa Séc) thu hút sự chú ý bởi cách thể hiện độc đáo. Từ một lối đi phục vụ hoạt động thường ngày, khu vực này được biến thành không gian thưởng lãm nghệ thuật.

Một điểm nhấn khác là tác phẩm “Vang vọng Đồng Xuân” của nghệ sĩ Australia Alexander Pug William và nghệ sĩ Việt Nam Tuấn Nị. Từ những chiếc hộp xốp được thu gom ngay trong khu chợ, hai nghệ sĩ sáng tạo thành nhạc cụ, mở ra trải nghiệm tương tác cho người xem.

Thay vì chỉ quan sát, khách tham quan có thể trực tiếp gõ vào các nhạc cụ để tạo âm thanh, hòa cùng tiếng rao hàng và âm thanh đặc trưng của khu chợ. Những vật dụng tưởng chừng chỉ có giá trị sử dụng trong hoạt động buôn bán được tái hiện dưới góc nhìn sáng tạo, mang đến cách cảm nhận mới về đời sống thường ngày.

Ở phía ngoài, tác phẩm “The Bonsai - The Moon” của nghệ sĩ Anpu Varkey (Ấn Độ), được thực hiện trên bức tường hướng ra phố Hàng Khoai, góp thêm điểm nhấn cho diện mạo khu vực quanh chợ Đồng Xuân.

Nhiều tác phẩm trong chương trình lấy cảm hứng từ chính những chất liệu quen thuộc tại chợ như vải vóc, mây tre, giấy vàng mã. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật riêng, các nghệ sĩ khai thác những câu chuyện về lịch sử, văn hóa giao thương và nhịp sống của người Hà Nội, qua đó kết nối ký ức của không gian cũ với cảm quan sáng tạo hiện đại.

Không chỉ chợ Đồng Xuân, tháp nước Hàng Đậu cũng trở thành địa điểm đáng chú ý trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Công trình kiến trúc có tuổi đời hơn một thế kỷ được giới thiệu đến công chúng qua chương trình nghệ thuật đương đại mang tên “Tháp Ẩn Ca”.

Bên trong công trình, hệ thống nhiều loa được bố trí để tạo nên một không gian trình diễn âm thanh đặc biệt. Chương trình hướng đến việc tái hiện những âm thanh tự nhiên vẫn hiện diện quanh con người nhưng thường bị bỏ qua. Quá trình thực hiện có sự đóng góp, hỗ trợ của hơn 30 nhà tự nhiên học chuyên nghiên cứu âm thanh côn trùng.