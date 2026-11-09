Không gian cà phê nơi lưng chừng mây Tà Xùa

Nhà H'mong cà phê đón khách du lịch vào ban đêm

Tại trung tâm xã Tà Xùa, đối diện điểm check-in Thiên đường mây, Nhà H'mong cà phê lựa chọn cách tạo dấu ấn bằng chính những chất liệu văn hóa bản địa. Thay vì đầu tư vào kiến trúc hiện đại, không gian quán được thiết kế theo kiểu nhà gỗ truyền thống, kết hợp những vật dụng quen thuộc như khèn Mông, những bắp ngô, chiếc lu cở… tạo nên nét mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Khi màn đêm buôn xuống, ánh đèn và hoạt động đốt lửa trại mang đến một sắc thái khác cho quán, nơi du khách có thể ngồi bên nhau, thưởng thức đồ uống và cảm nhận cái lạnh đặc trưng của núi rừng.

Không gian Nhà H'mong cà phê

Anh Nguyễn Ngọc Khánh, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: Tôi biết đến địa chỉ này qua mạng xã hội. Khi đến Tà Xùa, chúng tôi đã tìm đến đây để thưởng thức cà phê và ngắm cảnh. Lần đầu tiên tận mắt thấy chiếc khèn Mông thay vì chỉ nhìn qua phim ảnh hay trên báo chí, chúng tôi rất hào hứng. Tôi cũng ấn tượng với hương vị cà phê Arabica Sơn La, có vị chua thanh, đắng nhẹ và hậu vị ngọt sâu. Đây thực sự là một không gian thú vị để thư giãn, cảm nhận vẻ đẹp của Tà Xùa.

Nếu Nhà H'mong cà phê tạo dấu ấn bằng không gian văn hóa thì Tiệm cà phê Làng Văn hóa trên đỉnh Gió lại khai thác lợi thế cảnh quan để níu chân du khách. Theo tỉnh lộ 112 về phía xã Xím Vàng, ở độ cao hơn 1.600 m, quán sở hữu tầm nhìn rộng mở ra núi rừng, nơi những dải mây trắng có thể xuất hiện ngay trước mắt trong những ngày thời tiết thuận lợi. Cách tiệm khoảng một cây số là Làng Văn hóa với núi đôi, rừng lê, sơn tra và những đồi cỏ xanh. Nhờ vị trí này, một điểm dừng chân thưởng thức cà phê có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá cảnh quan và văn hóa bản địa.

Tiệm cà phê Làng Văn hóa, xã Tà Xùa

Anh Bùi Đức Thạo, Quản lý Tiệm cà phê Làng Văn hóa, chia sẻ: Đội ngũ nhân viên, đều là người địa phương nên có thể giới thiệu cho du khách về phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào dân tộc mình thông qua các câu chuyện gần gũi, chân thực. Đây cũng là cách để chúng tôi góp phần quảng bá văn hóa quê hương.

Đặc biệt, việc đưa cà phê Arabica Sơn La vào thực đơn không chỉ làm phong phú lựa chọn của khách hàng mà còn tạo thêm cơ hội quảng bá nông sản địa phương. Qua mỗi tách cà phê, du khách có dịp cảm nhận hương vị đặc trưng của vùng đất Sơn La, từ đó biết đến nhiều hơn về sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh. Đây cũng là hướng kết nối giữa du lịch và nông nghiệp, góp phần gia tăng giá trị cho sản phẩm địa phương.

Du khách check in không gian cà phê đậm dấu ấn văn hóa dân tộc Mông

Sự phát triển của các mô hình dịch vụ này gắn liền với sức hút ngày càng lớn của điểm đến Tà Xùa. Theo thống kê, hiện xã có 148 hộ kinh doanh, trong đó 88 hộ kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ cộng đồng, với khả năng đáp ứng khoảng 3.000 lượt khách lưu trú mỗi ngày đêm; 60 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó có các cơ sở kinh doanh cà phê. Ước tính 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đón khoảng 72.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 7,5 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy du lịch đang mở ra cơ hội phát triển cho người dân, đồng thời đặt ra yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bởi sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ nằm ở cảnh đẹp hay những khoảnh khắc săn mây, mà còn được tạo nên từ những trải nghiệm mà du khách có thể cảm nhận, khám phá và ghi nhớ.

Từ một tách cà phê Arabica, một chiếc khèn Mông hay câu chuyện của người dân bản địa, những giá trị riêng của Tà Xùa đang được đưa vào hoạt động kinh doanh du lịch một cách gần gũi. Khi cảnh quan trở thành lợi thế, văn hóa trở thành điểm nhấn và nông sản địa phương trở thành một phần của trải nghiệm, những quán cà phê nơi lưng chừng mây không chỉ là điểm dừng chân mà còn góp phần tạo nên diện mạo mới cho du lịch Tà Xùa.