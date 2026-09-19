Không ép giáo viên chạy tỷ lệ học sinh giỏi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giảm bệnh thành tích

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Chương trình hành động về tăng cường kỷ cương, xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục. Chương trình được triển khai từ năm học 2026-2027, với yêu cầu thống nhất trong toàn ngành.

Không giao chỉ tiêu học sinh giỏi cho giáo viên

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là đưa tinh thần “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật” vào quản lý, giảng dạy, học tập, thi cử và đánh giá.

Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử, tuyển sinh và kiểm định chất lượng theo hướng khách quan, trung thực, phản ánh đúng năng lực, phẩm chất của người học; không chạy theo thành tích hoặc đánh đổi chất lượng thực chất lấy các chỉ tiêu hình thức.

Đặc biệt, cán bộ quản lý phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan của kết quả kiểm tra, đánh giá và thi cử; không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỷ lệ học sinh khá, giỏi cho giáo viên.

Với nhà giáo, Bộ yêu cầu nêu gương về đạo đức, trách nhiệm, trung thực, liêm chính; đánh giá đúng sự tiến bộ của học sinh, lấy sự tiến bộ thực chất của người học làm trung tâm.

Học sinh được yêu cầu học thật để có tri thức và năng lực thật, trung thực trong kiểm tra, thi cử, không lợi dụng công nghệ để làm giả kết quả.

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo ngày càng được sử dụng trong giáo dục, Bộ cũng yêu cầu xây dựng quy định về liêm chính học thuật, phòng chống đạo văn, làm thay và gian lận bằng công nghệ; hướng dẫn việc trích dẫn nguồn, tôn trọng bản quyền và sử dụng AI có trách nhiệm.

Cắt giảm cuộc thi, hồ sơ gây áp lực thành tích

Để khắc phục bệnh thành tích, Bộ GD&ĐT yêu cầu toàn ngành rà soát các loại hồ sơ, sổ sách, báo cáo, kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao và phong trào thi đua.

Những hoạt động không thiết thực, mang tính hình thức hoặc gây áp lực thành tích phải được tinh gọn hoặc bãi bỏ.

Việc báo cáo, thống kê được định hướng thực hiện trên môi trường số theo nguyên tắc “một dữ liệu chỉ thu thập một lần”, sau đó sử dụng cho nhiều mục đích quản lý nhằm giảm hồ sơ, báo cáo trùng lặp.

Một yêu cầu đáng chú ý khác là không huy động, điều động giáo viên làm nhiệm vụ hành chính hoặc tham gia các phong trào ngoài chức năng, nhiệm vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cán bộ quản lý có trách nhiệm bảo vệ thời gian làm chuyên môn của giáo viên, để nhà giáo tập trung nghiên cứu bài giảng, đổi mới phương pháp dạy học và hỗ trợ học sinh.

Ngay trong tháng 9/2026, các đơn vị thuộc Bộ, sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch triển khai; đồng thời rà soát, loại bỏ những cuộc thi, kỳ thi, hội thi, hội thao, phong trào hình thức, gây áp lực thành tích.

Các đơn vị cũng được yêu cầu ban hành hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học sinh phổ thông theo hướng thực chất, khách quan và công bằng.

Đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục hướng tới “dạy thật, học thật”

Để triển khai chương trình, Bộ GD&ĐT xác định phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, gắn từng nhiệm vụ với đơn vị chủ trì, sản phẩm và thời hạn hoàn thành.

Nhiều nhiệm vụ về quản trị, trách nhiệm giải trình, liêm chính khoa học, giảm hồ sơ, sổ sách được yêu cầu hoàn thành trong những tháng cuối năm 2026.

Đến năm 2030, Bộ đặt mục tiêu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục xây dựng và duy trì môi trường “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”.

Định hướng đến năm 2035, văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trở thành giá trị cốt lõi trong hệ thống giáo dục, qua đó nâng cao độ tin cậy của kết quả học tập, văn bằng và chứng chỉ.