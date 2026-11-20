Chiều 20/11, Quốc hội chính thức thông qua Luật Định danh và xác thực điện tử. Luật gồm 07 chương, 45 điều, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2027.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Luật Định danh và xác thực điện tử bảo đảm đồng bộ với pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, căn cước; chỉnh lý bố cục cho phù hợp.

Luật cũng đã làm rõ nguyên tắc định danh, xác thực điện tử bắt buộc hoặc tự nguyện; thu thập dữ liệu đúng mục đích theo quy định của pháp luật, không thu thập lại dữ liệu đã có, không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được định danh điện tử.

Luật quy định nguyên tắc tự động tạo lập danh tính điện tử, cấp mã định danh quốc gia khi thông tin trong cơ sở dữ liệu đã đầy đủ, chính xác, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp đăng ký lại; danh tính điện tử đã được tạo lập trước khi Luật có hiệu lực thi hành thì tiếp tục có giá trị sử dụng.

Quang cảnh phiên họp

Quy định danh tính điện tử tự chủ phải được lưu trữ tại Việt Nam; việc định danh không làm phát sinh, thay đổi quyền đối với đối tượng được định danh điện tử; việc khai thác thông tin có chứa dữ liệu cá nhân phải được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

Quy định rõ việc bắt buộc xác thực tài khoản giao dịch điện tử với danh tính điện tử của chủ thể, áp dụng đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội...; Luật giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện phù hợp với tiến trình chuyển đổi số.

Quy định quản lý dịch vụ định danh, xác thực điện tử thông qua điều kiện cung cấp dịch vụ và cơ chế hậu kiểm, không cấp phép; hoàn thiện quy định về việc sử dụng danh tính điện tử của nước ngoài, bảo đảm phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Về Điều khoản chuyển tiếp, Luật quy định: Danh tính điện tử đã được tạo lập theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành tiếp tục có giá trị sử dụng, không phải thực hiện việc thu thập, tạo lập lại danh tính theo quy định của Luật này. Việc tạm dừng, khôi phục hiệu lực, chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ danh tính điện tử thực hiện theo quy định của Luật này.