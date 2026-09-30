Không được yêu cầu cá nhân, tổ chức xuất trình các loại tài liệu đã tích hợp trên VNeID

Ngày 28-9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Công văn số 12023 triển khai Nghị định số 320 ngày 13-8-2026 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công hay giao dịch dân sự phải triệt để khai thác, sử dụng thông tin và giấy tờ tích hợp trên VNeID. Các cán bộ không được yêu cầu cá nhân, tổ chức xuất trình bản chính hoặc bản sao các loại tài liệu đã có trên VNeID. Đồng thời, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tối thiểu 80% công dân Việt Nam được cấp căn cước có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong năm 2026 và đạt 100% vào năm 2030.

Lực lượng Công an tổ chức thu nhận hồ sơ làm căn cước cho công dân phường Nam Nha Trang.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan chủ trì rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và số hóa 6 loại giấy tờ thuộc thẩm quyền quản lý để hoàn thành phương án kết nối, tích hợp lên VNeID trước tháng 12-2026. Các loại giấy tờ bao gồm: Giấy chứng sinh; Chứng chỉ hành nghề dược; Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp; Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND cấp xã phối hợp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đối tượng hưởng chính sách, thực hiện chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, trợ cấp an sinh xã hội trực tiếp qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Văn bản cũng đề ra lộ trình bắt buộc về việc liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số (giáo dục, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội...). Đối với các lĩnh vực bắt buộc: Các tài khoản đã tạo lập trước ngày 28-9-2026 phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử chậm nhất ngày 31-12-2026. Đối với lĩnh vực ngân hàng: Thời hạn hoàn thành liên kết chậm nhất là ngày 30-6-2027.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai chính sách miễn, giảm phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính thực hiện qua VNeID theo Thông tư số 117 ngày 14-8-2026 của Bộ Tài chính quy định miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí để triển khai Nghị quyết số 66.22 ngày 9-7-2026 của Chính phủ về phát triển công dân số (áp dụng đến hết ngày 28-2-2027). Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đạt tối thiểu cấp độ 3 nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân cho người dân trong quá trình kết nối, vận hành.