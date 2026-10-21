Không được ủy quyền cho người khác giải quyết tranh chấp nuôi con

* Bạn đọc HẠNH NGUYỄN (phường Bình Đông, TPHCM): Tôi ly hôn chồng và có yêu cầu được trực tiếp nuôi dưỡng con chung. Xin hỏi tôi có được ủy quyền cho người khác thay mặt tôi giải quyết việc tranh chấp nuôi con này không?

- Luật sư TRẦN VĂN HOÀNG (Đoàn Luật sư TPHCM): Việc ủy quyền giải quyết tranh chấp giành quyền nuôi con chung liên quan đến quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình (quan hệ cha, mẹ và con), áp dụng theo Điều 39 Bộ luật Dân sự 2015, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Khoản 1 Điều 25 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác.

Ngoài ra, để giải quyết vấn đề con chung, trong quá trình giải quyết vụ án, hội đồng xét xử còn phải cân nhắc đến thái độ, tâm tư, tình cảm của cha, mẹ, con, nên bạn không thể ủy quyền cho người khác thay mặt giải quyết.