Không được tuyển chọn trong xét tuyển học sinh vào lớp 6 từ năm 2027?

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Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư về quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông.

Theo đó, với tuyển sinh lớp 6, cơ sở giáo dục nhận bàn giao hồ sơ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Dự thảo thông tư nêu rõ yêu cầu không thực hiện phân loại hoặc tuyển chọn học sinh vào lớp 6, trừ trường hợp đặc biệt.

Dự thảo thông tư nêu rõ trường hợp đặc biệt là trường hợp cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh có thành tích nổi bật để phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục mũi nhọn của địa phương thì được tiếp nhận bằng phương thức xét tuyển.

Việc cho phép cơ sở giáo dục thực hiện tiếp nhận học sinh lớp 6 qua tuyển chọn phải được xác định trong kế hoạch tiếp nhận học sinh đầu cấp của địa phương, không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh trong độ tuổi trên địa bàn; học sinh không được tuyển chọn phải được bố trí chỗ học phù hợp theo địa bàn và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc tổ chức xét tuyển được thực hiện theo tiêu chí do sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn, bảo đảm thực hiện việc xét tuyển công bằng, khách quan, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Sau khi lấy ý kiến công luận, dự thảo thông tư dự kiến sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện và có hiệu lực ngay trong năm 2026./.