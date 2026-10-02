Theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm Thông tư 81/2026, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11/2026. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu quỹ, giữ tiền hỗ trợ hoặc ấn định mức đóng góp đối với phụ huynh.

Trong trường hợp cần hỗ trợ một hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện và đã được xác định trong kế hoạch hoạt động, Ban đại diện phải công khai với cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Sau khi được thông tin, phụ huynh hoàn toàn tự nguyện quyết định việc có hỗ trợ hay không. Việc hỗ trợ được thực hiện bằng hai hình thức: cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt động hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Ban đại diện không được đứng ra nhận tiền rồi quản lý và thanh toán các khoản chi.

Không được thu quỹ, phụ huynh có thể tự nguyện đóng tiền cho lớp, trường?

Đáng chú ý, Ban đại diện không được ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, không đưa ra mức bình quân, mức tối thiểu hay thời hạn hỗ trợ; đồng thời không được lập danh sách phụ huynh phải đóng góp hoặc yêu cầu một phụ huynh cụ thể thực hiện hỗ trợ.

Nếu số tiền hoặc nguồn hỗ trợ thực tế không đáp ứng nhu cầu, Ban đại diện cũng không được đặt ra khoản đóng góp bổ sung để bù phần thiếu. Thay vào đó, nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức hoạt động phải được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế.

Quy định cũng nhấn mạnh việc phụ huynh hỗ trợ hay không hỗ trợ không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh và cha mẹ học sinh. Ban đại diện không được lấy việc hỗ trợ làm căn cứ để phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi cho học sinh, phụ huynh.

Toàn bộ quá trình phải được công khai. Khi phát sinh nhu cầu, Ban đại diện phải thông tin rõ mục đích, nội dung hoạt động, nhu cầu và phương thức hỗ trợ. Sau khi hoạt động kết thúc, kết quả thực hiện và việc hỗ trợ cũng phải được công khai với cha mẹ học sinh. Hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ phải phù hợp mục đích, bảo đảm chất lượng, an toàn và không kèm điều kiện trái pháp luật.

Thông tư 81/2026 đồng thời quy định nhiều khoản không được đề nghị phụ huynh hỗ trợ, trong đó có xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng phục vụ lớp học hoặc cơ sở giáo dục.

Các hoạt động quản trị, quản lý, chuyên môn; thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục và những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của nhà trường cũng không thuộc diện được đề nghị hỗ trợ. Ban đại diện không được đề nghị phụ huynh đóng góp để chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Ngoài ra, những dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của nhà trường như bảo vệ, vệ sinh, trông giữ phương tiện cũng không được đưa vào danh mục vận động hỗ trợ từ phụ huynh.