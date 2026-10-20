Không được mua lòng heo nợ, nam thanh niên dùng dao chém người bán

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thanh Hải (sinh năm 1988, cư trú ấp Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 03 giờ 30 phút ngày 16/6/2026, Trần Văn Thanh Hải (sinh năm 1988, cư trú ấp Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) cùng với L.T.G.K (sinh năm 2006, cùng ngụ ấp Ngãi Nhất) ngồi uống bia tại nhà.

Lúc này, Hải nhìn thấy ông H.C.T (sinh năm 1987, cư trú ấp Ngãi Nhì, xã Tam Ngãi) điều khiển xe mô tô chở thịt heo đi ngang nên đã gọi lại hỏi mua lòng heo và được ông T bảo hãy chờ đợi. Đến khoảng 04 giờ cùng ngày, ông T mang lòng heo đến nhà để bán cho Hải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thanh Hải (Ảnh: CACC)

Khi mua bán, Hải đề nghị được mua nợ nhưng ông T không đồng ý và quyết định mang lòng heo đi bán cho người khác. Cảm thấy tức giận vì không mua được hàng theo ý muốn, Hải đã lấy theo 01 cây dao bằng kim loại chạy ra chém ông T gây thương tích. Nạn nhân sau đó đã được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị kịp thời.

Kết quả giám định pháp y cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông T là 16%. Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định cây dao mà Hải sử dụng để gây án thuộc Phụ lục 5 "Danh mục dao có tính sát thương cao" quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2025 của Bộ Công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Văn Thanh Hải đã thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 18/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã chính thức thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thanh Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện tại, lực lượng Công an đang khẩn trương củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.