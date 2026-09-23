Không dừng xe vẫn 'bắt' được vi phạm tốc độ trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình

Những phương tiện chạy quá tốc độ trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình được CSGT ghi nhận qua thiết bị nghiệp vụ, làm căn cứ gửi thông báo và xử lý phạt nguội theo quy định.

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội về tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng CSGT Hà Nội đang tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn được phân công.

Trong đó, Đội CSGT số 11 được giao phụ trách tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình và Đại lộ Thăng Long. Đây là những tuyến có lưu lượng phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách lưu thông thường xuyên.

Sáng 23/9, ghi nhận của PV trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình, Đội CSGT số 11 tăng cường kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm tốc độ. Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị nghiệp vụ để ghi nhận tốc độ của phương tiện, trong đó tập trung vào các phương tiện kinh doanh vận tải.

Theo ghi nhận của đơn vị, trong buổi sáng, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý 6 trường hợp vi phạm tốc độ.

Phạt nguội giúp CSGT ghi nhận, xử lý vi phạm tốc độ mà không cần dừng xe tại chỗ, đồng thời tăng tính răn đe và nâng cao ý thức chấp hành của người lái xe. (Ảnh Thành Long)

Khác với việc dừng phương tiện để kiểm tra trực tiếp, công tác kiểm soát tốc độ hiện được lực lượng CSGT thực hiện chủ yếu thông qua sử dụng thiết bị ghi nhận vi phạm để phục vụ xử lý nguội. Khi phát hiện phương tiện chạy quá tốc độ quy định, thông tin và hình ảnh vi phạm được ghi nhận, làm căn cứ xử lý theo quy định.

Tại hiện trường, cán bộ CSGT thực hiện việc kiểm soát tốc độ công khai bằng trang phục ngành và thiết bị nghiệp vụ. Việc này giúp người tham gia giao thông nhận diện hoạt động kiểm soát, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành quy định về tốc độ khi lưu thông trên tuyến.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thương, Đội CSGT số 11, qua đặc điểm thực tế của tuyến đường cũng như từ những vụ tai nạn giao thông từng xảy ra trên tuyến, đơn vị khuyến cáo người tham gia giao thông, đặc biệt là người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải và xe chở người, cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

“Người điều khiển phương tiện cần lựa chọn tốc độ phù hợp với đặc điểm tuyến đường, tình hình giao thông và điều kiện thực tế”, Trung tá Nguyễn Văn Thương cho biết.

Theo Trung tá Thương, việc điều khiển phương tiện đúng tốc độ, làm chủ tốc độ là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết có mưa, tầm quan sát của người lái xe có thể bị hạn chế, trong khi các yếu tố trên mặt đường cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình điều khiển phương tiện.

Do đó, người tham gia giao thông cần chủ động điều chỉnh tốc độ phù hợp, chú ý quan sát phía trước, giữ khoảng cách an toàn và có phương án xử lý khi phát sinh tình huống bất ngờ.

Đối với người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải, việc chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ và chú ý quan sát càng cần được đặt lên hàng đầu, bởi các phương tiện này thường xuyên di chuyển trên tuyến, đồng thời liên quan trực tiếp đến sự an toàn của hành khách, hàng hóa và những người cùng tham gia giao thông.

Vi phạm tốc độ làm tăng nguy cơ mất kiểm soát phương tiện, kéo dài quãng đường phanh và khiến hậu quả tai nạn nghiêm trọng hơn. (Ảnh Thành Long)

Theo kế hoạch tổng kiểm soát, lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa như xe tải, xe đầu kéo kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở vật liệu xây dựng, san lấp; phương tiện kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe khách 2 tầng, xe giường nằm.

Bên cạnh vi phạm tốc độ, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc như đi không đúng phần đường, làn đường; vượt xe sai quy định; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; dừng, đỗ, đón, trả khách, hàng hóa không đúng quy định.

Các lỗi khác được tập trung kiểm tra gồm xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng chở khách, chở hàng hóa có thu tiền; điều khiển phương tiện quá thời gian quy định; vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành, thùng xe và các vi phạm về điều kiện của phương tiện, người điều khiển phương tiện.

Đặc biệt, khi phát hiện vi phạm liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải hoặc chủ phương tiện, lực lượng CSGT sẽ kiến nghị, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định.