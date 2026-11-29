Kiểm tra thị lực cho người dân xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Sau 90 ngày triển khai, Chiến dịch khám sàng lọc sức khỏe miễn phí tại Vĩnh Long đã hoàn thành, giúp hàng triệu người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Chiến dịch còn tạo lập nguồn dữ liệu quan trọng để ngành Y tế nhận diện mô hình bệnh tật, xác định nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo từng địa bàn, nhóm đối tượng. Đây là cơ sở để tỉnh từng bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe theo từng đợt sang theo dõi, dự phòng và quản lý sức khỏe người dân thường xuyên, liên tục.

Nhận diện những vấn đề sức khỏe cần quan tâm

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, tính đến ngày 18/11, toàn tỉnh có hơn 3,4 triệu người được khám sức khỏe, đạt 100,76% kế hoạch. Trong đó, hơn 2,5 triệu người được khám sàng lọc miễn phí; hơn 900.000 người được khám tại các cơ sở y tế. Chiến dịch có sự tham gia của 59 cơ sở y tế công lập, ngoài công lập và 124 trạm y tế xã, phường.

Cùng với hoạt động khám, ngành Y tế chú trọng thu thập, cập nhật thông tin sức khỏe thông qua hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm quản lý khám, chữa bệnh và kho dữ liệu y tế của tỉnh. Kết quả bước đầu cung cấp thêm bức tranh về tình trạng sức khỏe cộng đồng, trong đó nổi lên một số yếu tố nguy cơ cần quan tâm.

Cụ thể, trong nhóm người có dữ liệu đánh giá chỉ số khối cơ thể (BMI), tỷ lệ thừa cân là 20,65%, béo phì 10,21% và thiếu cân 14,59%. Ở nhóm được đánh giá huyết áp, tỷ lệ ghi nhận tăng huyết áp từ độ I trở lên là 7,74%. Đáng chú ý, trong nhóm được xét nghiệm đường huyết, có 26,53% trường hợp có chỉ số cao hơn ngưỡng bình thường. Đây là những dấu hiệu cần được tư vấn, kiểm tra và theo dõi thêm, không đồng nghĩa với tỷ lệ mắc bệnh đã được chẩn đoán trong toàn dân số.

Nhân viên y tế tư vấn sức khỏe ban đầu cho người dân phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Bên cạnh các nguy cơ liên quan đến dinh dưỡng, tim mạch và chuyển hóa, hoạt động khám tại các cơ sở y tế còn ghi nhận những trường hợp có vấn đề sức khỏe cần tiếp tục đánh giá, theo dõi như bệnh thận mạn, bệnh lý mạch máu não và các dấu hiệu nghi mắc bệnh lao. Kết quả cho thấy vai trò của khám sàng lọc trong phát hiện sớm bất thường, giúp người dân được tư vấn và hướng dẫn tiếp cận các dịch vụ chuyên môn phù hợp.

Tại phường Phước Hậu, ông Thạch T. (70 tuổi) được phát hiện có dấu hiệu nghi mắc bệnh lao qua kết quả chụp X-quang phổi. Sau khi xem kết quả, nhân viên y tế đã hướng dẫn ông thực hiện thêm các xét nghiệm cần thiết để xác định tình trạng sức khỏe. Ông Thạch T cho biết, việc được khám miễn phí giúp bản thân có điều kiện kiểm tra sức khỏe; đồng thời được bác sĩ tư vấn và hướng dẫn những bước tiếp theo.

Cùng với khám sàng lọc cho người dân, chiến dịch còn chú trọng chăm sóc sức khỏe phụ nữ thông qua các chương trình khám, tư vấn và sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Qua đó, phụ nữ được tiếp cận dịch vụ y tế, trang bị thêm kiến thức về các bệnh lý thường gặp, dấu hiệu cảnh báo và yếu tố nguy cơ, nâng cao nhận thức về việc chủ động kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Thủ (phường Long Châu) chia sẻ, trước đây bà ít khi đi khám sức khỏe do ngại mất thời gian, di chuyển đồng thời cho rằng bản thân không có bệnh nên chưa cần thiết phải đi khám. Tuy nhiên, thông qua chương trình, bà hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc chủ động kiểm tra, tầm soát và phát hiện sớm bệnh lý, nhất là ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Bà cũng được cung cấp thêm kiến thức về những dấu hiệu cần lưu ý, các biện pháp phòng ngừa như tiêm vắc-xin phù hợp và chủ động thực hiện các khuyến nghị chăm sóc sức khỏe. "Qua lần khám này, tôi có thêm thông tin về tình trạng sức khỏe của bản thân, biết cách theo dõi và quan tâm hơn đến sức khỏe phụ nữ", bà Thủ nói.

Khai thác dữ liệu, chuyển sang quản lý sức khỏe toàn dân

Kiểm tra thị lực cho người dân xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Từ kết quả khám sàng lọc, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục tư vấn, theo dõi sức khỏe người dân tại y tế cơ sở mà còn phải xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ, phục vụ công tác quản lý sức khỏe trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Càng Long Nguyễn Văn Đức, dữ liệu thu thập từ chiến dịch giúp cán bộ y tế nắm bắt rõ hơn tình trạng sức khỏe người dân, qua đó có cơ sở xây dựng các chương trình khám, theo dõi, tư vấn và phòng bệnh phù hợp với nhu cầu thực tế. Địa phương xác định công tác chăm sóc sức khỏe không dừng lại ở một đợt khám tập trung mà cần được duy trì thường xuyên, gắn với quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, UBND xã tiếp tục đưa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo trạm y tế duy trì khám định kỳ, khám sàng lọc và quản lý các bệnh không lây nhiễm, nhất là tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh lý tim mạch. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh vận động người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, củng cố năng lực trạm y tế, tăng cường chuyển đổi số, cập nhật hồ sơ sức khỏe và phối hợp với các cơ sở y tế tuyến trên trong tư vấn, khám, chữa bệnh, chuyển tuyến và theo dõi điều trị.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng cho biết, giá trị của Chiến dịch khám sàng lọc sức khỏe miễn phí không chỉ nằm ở số lượng người dân được khám, tầm soát hay những trường hợp bệnh được phát hiện mà quan trọng hơn là tạo lập nguồn dữ liệu phục vụ công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe cộng đồng lâu dài. Kết quả sàng lọc giúp ngành Y tế nhận diện những vấn đề sức khỏe nổi bật, nhất là các yếu tố nguy cơ liên quan đến tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa và bệnh không lây nhiễm; đồng thời đánh giá nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo từng địa bàn, nhóm đối tượng.

Nhân viên y tế tư vấn sức khỏe ban đầu cho người dân phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Trên cơ sở bức tranh sức khỏe cộng đồng được hình thành từ dữ liệu sàng lọc, ngành Y tế có thể xác định những vấn đề cần ưu tiên, xây dựng chương trình, kế hoạch chăm sóc phù hợp với tình hình thực tế. Các nguồn lực về nhân lực, kinh phí, trang thiết bị được lồng ghép, bố trí để tổ chức hoạt động tư vấn, tầm soát, theo dõi và quản lý bệnh tại từng địa phương. Ngành từng bước phân tầng nguy cơ theo độ tuổi, giới tính, tình trạng dinh dưỡng, huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chức năng thận và tiền sử bệnh lý, qua đó xác định nhóm cần ưu tiên can thiệp.

Để khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu này, thời gian tới, ngành Y tế tập trung chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu kết quả khám sức khỏe, cập nhật vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và tăng cường liên thông với VNeID; hướng tới hoàn thành 100% bệnh án điện tử, vận hành hiệu quả Kho dữ liệu y tế tỉnh. Đây là nền tảng để phân tích mô hình bệnh tật, xây dựng bản đồ bệnh tật theo từng địa bàn, phục vụ công tác tham mưu và tổ chức các chương trình chăm sóc sức khỏe có trọng tâm, sát nhu cầu thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Giàu thông tin, phát huy kết quả đạt được từ chiến dịch, tỉnh xác định củng cố y tế cơ sở, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhất là những đối tượng ở địa bàn khó khăn, khó tiếp cận. Cùng với tăng cường quản lý bệnh mạn tính tại tuyến cơ sở, hoàn thiện dữ liệu sức khỏe và phát huy hiệu quả sổ sức khỏe điện tử, tỉnh quan tâm đa dạng hóa các hình thức khám lưu động, tổ chức hoạt động linh hoạt theo điều kiện từng địa bàn và huy động nguồn lực xã hội để duy trì các chương trình khám, sàng lọc miễn phí. Giá trị của chiến dịch không chỉ được đo bằng số lượt người được khám mà còn ở khả năng chuyển hóa kết quả sàng lọc thành dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe lâu dài. Đây là cơ sở để Vĩnh Long từng bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe theo từng đợt, từng chiến dịch sang theo dõi, phòng bệnh và quản lý sức khỏe người dân thường xuyên, liên tục, lấy y tế cơ sở làm nền tảng.