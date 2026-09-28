Không dừng lại ở trả lời kiến nghị cử tri

Hội nghị TXCT được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Hội trường UBND xã Tiên Điền và các điểm cầu trên địa bàn. Tham gia TXCT có: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng.

Dự hội nghị còn có: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành; đại diện các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo cử tri các xã Tiên Điền, Đan Hải, Nghi Xuân, Cổ Đạm, Gia Hanh, Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Trường Lưu và Đồng Lộc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Duy Lâm và các đại biểu tại hội nghị

Quan tâm điều kiện vận hành chính quyền cơ sở

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh thời gian qua; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Trong lĩnh vực đất đai, cử tri kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều kiện tách thửa, giải quyết tranh chấp đối với đất khai phá; xem xét mức tiền phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo hướng phù hợp hơn với điều kiện thu nhập của người dân sản xuất nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và các đại biểu tham dự hội nghị

Cử tri cũng đề nghị tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội. Đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố - lực lượng trực tiếp gần dân, sát dân - cử tri đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ, trong đó quan tâm tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm quyền lợi, tạo điều kiện để đội ngũ này yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Liên quan đến tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri đề nghị Chính phủ sớm rà soát, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, phân định rõ thẩm quyền; tiếp tục hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại xã Tiên Điền và các điểm cầu.

Cùng với đó, cử tri kiến nghị hoàn thiện cơ chế phân bổ biên chế, định biên cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; xem xét tăng chỉ tiêu biên chế công chức chuyên môn cho cấp xã; ưu tiên đầu tư hạ tầng viễn thông, internet, thiết bị công nghệ thông tin, nền tảng số cho các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa miền núi và đồng bằng... Cử tri cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương, điều chỉnh lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

ĐBQH Nguyễn Thành Đồng thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai.

Các ý kiến tại hội nghị còn tập trung vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, phòng, chống thiên tai; cải cách hành chính, chuyển đổi số và các vấn đề dân sinh.

Rõ thẩm quyền, trách nhiệm và lộ trình giải quyết

Phát biểu với cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Duy Lâm ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm; cho rằng đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để các đại biểu trong Đoàn nghiên cứu, tham gia ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại hội nghị

Thông tin khái quát tình hình địa phương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: 9 tháng năm 2026, kinh tế Hà Tĩnh đạt kết quả tích cực; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 20/9 đạt 19.000 tỷ đồng, đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương và tỉnh giao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; văn hóa - xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh phải tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, đặc biệt là các công trình, dự án động lực, trọng điểm, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với những vấn đề cử tri phản ánh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát đầy đủ từng nội dung. Việc giải quyết được phải thực hiện ngay; nội dung cần thời gian phải thông tin rõ lý do, lộ trình và trách nhiệm thực hiện; vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Đặc biệt, phải khắc phục tình trạng chỉ dừng ở trả lời kiến nghị nhưng chậm giải quyết trên thực tế; kết quả giải quyết phải được thông tin đầy đủ để cử tri và Nhân dân biết, giám sát. Nội dung thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chủ động xử lý, chịu trách nhiệm đến cùng, không đùn đẩy, né tránh, để tồn đọng, kéo dài.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình giải quyết.

Cử tri Hồ Minh Liên (xã Tiên Điền) phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cùng với giải quyết từng kiến nghị cụ thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương phải chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp, kịp thời giải thích, vận động và xử lý những vấn đề mới phát sinh; coi trọng giải quyết từ sớm, từ cơ sở, không để những vấn đề thuộc trách nhiệm của địa phương chậm được xử lý, tích tụ thành bức xúc hoặc phát sinh vụ việc phức tạp.

Đề cập hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số để giảm thủ tục, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm giải trình, làm rõ các nội dung cử tri quan tâm.

Cùng với rà soát, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm căn cứ đánh giá cán bộ. Các địa phương đồng thời rà soát, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa sau sắp xếp; khắc phục bất cập về khoảng cách, địa điểm giao dịch, sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm thuận lợi cho người dân và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cũng đề nghị các địa phương chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, xác định rõ hướng phát triển và sản phẩm cụ thể, gắn phát triển kinh tế với tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân. Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh, cần khẩn trương hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung của các xã; rà soát quỹ đất, hạ tầng, tài nguyên, lợi thế và dư địa phát triển; xác định những lĩnh vực, dự án, sản phẩm có khả năng tạo động lực để tập trung triển khai, thu hút đầu tư.

Quyền Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh Hồ Đức Đàn giải trình, làm rõ các nội dung cử tri quan tâm.

Theo đó, các xã Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải, Cổ Đạm tập trung khai thác lợi thế về di sản văn hóa, biển, cửa sông, giao thông kết nối và Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng; phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ gắn với di sản và không gian ven biển; phát triển kinh tế biển, thương mại, dịch vụ và công nghiệp.

Các xã Can Lộc, Trường Lưu, Đồng Lộc, Gia Hanh, Tùng Lộc, Xuân Lộc phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và lợi thế về nông nghiệp, kinh tế nông thôn; lựa chọn sản phẩm có lợi thế để tập trung phát triển, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Cùng với phát triển kinh tế, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh về giáo dục, y tế, an sinh xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế; gắn hỗ trợ an sinh với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững.

Trong mùa mưa lũ, các địa phương phải chủ động rà soát khu vực, công trình có nguy cơ mất an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Các đại biểu dự Hội nghị TXCT.

Nhấn mạnh việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân là trách nhiệm thường xuyên của mỗi ĐBQH, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Duy Lâm cho biết: Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu, chuyển các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời nghiên cứu những vấn đề thực tiễn đặt ra để tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI.