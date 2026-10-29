Không đùn đẩy trách nhiệm khi triển khai dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ

Ngày 29/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng (ngoài cùng bên trái) yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1.

Trong đó, giao Ban quản lý Khu kinh tế phối hợp với UBND xã Phù Mỹ Đông khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và các điều kiện liên quan đối với các trường hợp còn lại. Hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức bàn giao đất tái định cư trên thực địa cho các hộ dân, hướng dẫn các hộ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, tạo điều kiện sớm ổn định chỗ ở, bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Về đầu tư hệ thống cấp nước, Ban quản lý Khu kinh tế phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng nghiên cứu, xúc tiến, thu hút nhà đầu tư thực hiện dự án cấp nước phục vụ Khu công nghiệp Phù Mỹ và khu vực lân cận. Việc nghiên cứu phương án đầu tư phải tính toán tổng thể nhu cầu sử dụng nước của Khu công nghiệp Phù Mỹ, cảng Phù Mỹ, các khu đô thị, khu dân cư mới, khu dân cư hiện hữu đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân. Xác định quy mô, công suất, khả năng cấp nước theo từng giai đoạn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài, phù hợp với quy hoạch và khả năng huy động nguồn lực.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu UBND xã Phù Mỹ Đông khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và các điều kiện liên quan đối với 97 trường hợp có đất nông nghiệp còn lại. Chuyển kết quả đến Ban quản lý Khu kinh tế trong tháng 10/2026 để làm cơ sở lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Bên cạnh đó, yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, san nền và hệ thống cấp điện, cấp nước trong phạm vi dự án. Bảo đảm hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ có khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ triển khai phải khẩn trương. Do đó, yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế, các Sở, ngành, địa phương liên quan và nhà đầu tư tập trung cao độ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao. Khắc phục ngay tình trạng chậm trễ, thiếu chủ động, đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian xử lý công việc. Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết, Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 có diện tích hơn 436ha. Đến tháng 8, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đợt 1 với diện tích 239ha. Đã hoàn thành công tác kiểm đếm toàn bộ 155/155 ngôi nhà, 474 trường hợp có đất nông nghiệp, phê duyệt 4 phương án cho 105 trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp và đang tiếp tục bồi thường, triển khai phần diện tích còn lại. Hiện đã tổ chức công khai, lấy ý kiến của các hộ dân; hoàn thiện và trình phê duyệt 3 phương án đối với 155 trường hợp đất nông nghiệp, tổng giá trị khoảng 94,5 tỷ đồng. Đơn vị tiếp tục phối hợp với UBND xã Phù Mỹ Đông xác nhận nguồn gốc đối với các trường hợp còn lại; tính toán áp giá lập phương án hoàn tất các thủ tục trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức chi trả tiền.