Không đổ thừa thời tiết để chậm tiến độ thi công dự án giao thông trọng điểm

Chủ động tổ chức thi công trong mùa mưa

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài có tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng, chiều dài tuyến khoảng 9,59km, là công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối khu vực đô thị với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Theo chủ đầu tư, đến nay, công trình chậm tiến độ khoảng 7 tháng. Cụ thể, một số đoạn tuyến đi qua vùng thấp trũng, bị ngập nước nên chưa thể triển khai bóc lớp đất phong hóa, đắp nền đường. Bên cạnh đó, những khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài là công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối khu vực đô thị với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Qua kiểm tra thực địa dự án vào chiều ngày 5/11 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh nhận thấy, việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tại công trường còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức thi công và khối lượng công việc cần triển khai. Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu nghiêm túc rà soát, đánh giá lại phương án tổ chức thi công, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế. Hiện nay, thành phố đã có các nguồn vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm.

Kiểm tra thực địa dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu, đối với những vị trí bị ngập nước, cần nghiên cứu phương án bơm hút nước, xử lý mặt bằng, bóc lớp đất phong hóa để triển khai thi công nền đường khi bảo đảm điều kiện kỹ thuật.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh cho rằng mặc dù đang trong mùa mưa nhưng điều kiện thời tiết thực tế vẫn có những thời điểm thuận lợi để tổ chức thi công. Các đơn vị không thể lấy lý do thời tiết để lý giải cho việc chậm tiến độ mà phải áp dụng các giải pháp kỹ thuật đã có, chủ động tổ chức thi công trong điều kiện mùa mưa, không để tình trạng mưa là đồng loạt dừng thi công trên toàn tuyến.

Triển khai đồng thời các hạng mục

Dự án cầu qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang với xã Phú Vinh (TP Huế) có tổng mức đầu tư hơn 1.020 tỷ đồng là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường kết nối giữa các khu vực ven phá Tam Giang, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực đầm phá.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương nghiên cứu phương án tổ chức thi công phù hợp, sớm triển khai đường công vụ để tiếp cận các vị trí xây dựng cầu, phục vụ vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị. “Việc thi công các hạng mục cầu cần được tổ chức chủ động, không nhất thiết phải chờ hoàn thành toàn bộ nền đường chính mới triển khai. Những công việc có thể triển khai song song thì chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan phải chủ động phối hợp để tổ chức thực hiện đồng thời, tránh tình trạng chờ đợi giữa các hạng mục, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lưu ý thêm.

Công trường dự án cầu qua phá Tam Giang - Cầu Hai.

Bên cạnh đó, dự án đường phía Tây phá Tam Giang – Cầu Hai nối dài, tiến độ triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đơn vị thi công bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, cảnh báo tại các vị trí đang triển khai xây dựng, những đoạn đường chưa hoàn thiện và khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; đồng thời có phương án tổ chức giao thông phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực công trình. Tương tự, tại dự án đường Vành đai 3, công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí vẫn còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công…

Các dự án giao thông trọng điểm mà Chủ tịch UBND TP Huế vừa kiểm tra thực địa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình TP Huế làm chủ đầu tư. Từ ngày 1/10, thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy; UBND TP Huế đã hợp nhất đơn vị này với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn để thành lập Ban mới lấy tên là Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp TP Huế.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 3.

Qua kiểm tra thực địa các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm nguồn cung vật liệu đất, đá phục vụ thi công. Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương rà soát, lập tiến độ thi công chi tiết, trong đó xác định rõ khối lượng công việc, số lượng công nhân, máy móc, phương tiện huy động và thời gian thực hiện từng hạng mục. Trên cơ sở đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình, bảo đảm các nội dung đã cam kết được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thi công tại nút giao Tỉnh lộ 12B tại dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua TP Huế.

“Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối giữa các khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phục vụ giao thương, nhu cầu đi lại của người dân”, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh chia sẻ.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị và TP Huế) có chiều dài hơn 98 km; trong đó có hơn 62 km đi qua địa phận TP Huế. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Tuy nhiên, hiện dự án đoạn qua TP Huế đang chậm tiến độ khi gói thầu xây lắp số 2 mới đạt khoảng 44% khối lượng. Nguyên nhân là do vướng mặt bằng. Cụ thể, tại Km83, khoảng 700m mặt bằng bị ảnh hưởng do 4 hộ dân ngăn cản thi công, với lý do chưa xác định rõ nguồn gốc đất. Tại nút giao Tỉnh lộ 12B, có 15 hộ dân chưa đồng thuận với giá đất nên chưa bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, quá trình triển khai nút giao Tỉnh lộ 12B, phát hiện 5 lô cốt quân sự trong phạm vi thi công. Để bảo đảm an toàn, tránh tác động đến các công trình này, dự án phải tạm dừng một số hạng mục để điều chỉnh thiết kế… Mặt khác, TP Huế cũng đề xuất bổ sung cầu vượt tuyến 3 nhịp, chiều dài 133m trên đường tránh Quốc lộ 1 đoạn thuộc phường Kim Long nhằm giảm xung đột giao thông tại khu vực ngã tư. Và đến cuối tháng 10/2026, công tác khoan địa chất mới được bắt đầu… Một khó khăn khác cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công là nguồn cung vật liệu khan hiếm như: nhựa đường; đá cấp phối… do một số mỏ đã khai thác hết công suất được cấp phép.