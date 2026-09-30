Không điều trị u xơ tử cung 5 năm, người phụ nữ mang khối u nặng 4,5kg

Ngày 30/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM), bệnh viện vừa phẫu thuật khối u xơ tử cung nặng 4.5kg cho bệnh nhân 55 tuổi.

Theo đó, bệnh nhân D.T.G. (sinh năm 1971, ngụ phường Vũng Tàu) được chẩn đoán mắc u xơ tử cung cách đây khoảng 5 năm nhưng không điều trị. Theo thời gian, khối u tiếp tục phát triển, gây chèn ép và rong kinh.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định khối u xơ có kích thước lớn, ảnh hưởng đến tử cung và có chỉ định phẫu thuật.

Được chẩn đoán u xơ tử cung 5 năm trước nhưng không điều trị, người phụ nữ phải phẫu thuật khi khối u gây biến chứng. Ảnh: BVCC.

Ca mổ do BS.CKI Hoàng Phước Ba - Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trực tiếp thực hiện. Ê-kíp tiến hành phẫu thuật mở, cắt hoàn toàn tử cung.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận tử cung có nhiều khối u xơ, kích thước khoảng 20 x 20 cm. Tổng trọng lượng khối u sau khi được lấy ra khoảng 4,5kg.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về khoa Phụ Sản để tiếp tục theo dõi và chăm sóc hậu phẫu. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang được các bác sĩ theo dõi sát tình trạng sau mổ.

Theo BS.CKI Hoàng Phước Ba, u xơ tử cung là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi sinh sản và tiền mãn kinh. Phần lớn u xơ tử cung lành tính, tuy nhiên tùy kích thước, vị trí và số lượng, khối u có thể gây rong kinh, cường kinh, đau vùng chậu, thiếu máu, cảm giác nặng bụng hoặc chèn ép các cơ quan lân cận.

Khối u nặng 4.5kg được đưa ra khỏi người bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Đáng lưu ý, một số trường hợp u xơ có thể phát triển âm thầm trong thời gian dài mà không có triệu chứng rõ ràng. Nếu đã phát hiện khối u nhưng trì hoãn thăm khám, theo dõi hoặc điều trị, khối u có thể tiếp tục phát triển, làm tăng mức độ phức tạp khi can thiệp.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như rong kinh, kinh nguyệt kéo dài, đau bụng dưới, bụng to bất thường hoặc xuất hiện khối vùng chậu.

Đối với người đã được chẩn đoán u xơ tử cung, cần tuân thủ lịch tái khám và hướng dẫn điều trị của bác sĩ để theo dõi sự phát triển của khối u và có phương án can thiệp phù hợp.