Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, theo các số liệu phân tích vệ tinh mới nhất, siêu bão Champi có sức gió mạnh nhất khoảng 210km/giờ, Champi tương đương siêu bão cấp 5 theo phân loại của cơ quan khí tượng Mỹ.

Với số liệu phân tích hiện nay, siêu bão Champi hiện được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt qua cường độ của siêu bão Sinlaku. Hiện tại với mắt bão rộng khoảng 80km, rõ nét và khá đối xứng.

không đi vào Biển Đông, Champi vẫn gây gió mạnh, sóng rất lớn. Ảnh: PV

Cơ quan khí tượng cho biết siêu bão đang hoạt động trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước khoảng 29-30 độ C, là điều kiện thuận lợi để duy trì cường độ mạnh. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão vẫn có khả năng duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Dự báo từ ngày 22/10, Champi có xu hướng chuyển dần sang hướng Tây Bắc. Khi di chuyển về phía Bắc và đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn, cường độ bão được dự báo suy yếu dần.

Đến khoảng ngày 24/10, khi di chuyển đến vùng biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc), cường độ siêu bão Champi được dự báo giảm xuống khoảng cấp 10, giật cấp 13, sau đó bão có khả năng chuyển hướng Đông Bắc, di chuyển về phía khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đến ngày 25/10, khi tiến về khu vực phía Nam Nhật Bản và Hàn Quốc, bão Champi tiếp tục suy yếu, với cường độ dự báo khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng nhận định siêu bão Champi sẽ không di chuyển vào Biển Đông, tuy nhiên với cường độ mạnh cấp 16-17, bán kính ảnh hưởng rộng thì hoàn lưu phía Tây của siêu bão có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 kèm sóng biển cao 2-4m ở khu vực Đông Bắc của vùng biển phía Bắc Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đang theo dõi diễn biến của siêu bão Champi.

Hiện nay (22/10), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Ngày và đêm 22/10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3,0-5,0 m; riêng vùng biển phía Đông Bắc cao từ 4,0-6,0 m, hướng sóng Đông Bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/10, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Ngày và đêm 23/10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng phía Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng biển cao 3,0-5,0m, riêng vùng biển phía Đông Bắc 4,0-6,0m; biển động rất mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông cấp 2, riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Quảng Ngãi thông báo cho tàu thuyết biết về tình hình bão để chủ động phòng tránh và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.