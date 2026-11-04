Không đến phòng tập, nữ ca sĩ 37 tuổi vẫn giảm liền 17 kg, lấy lại vóc dáng thon gọn nhờ quy tắc 'ngừng ăn' này

Jo Hyun-ah, 37 tuổi, thành viên nhóm Urban Zakapa, mới đây đăng ảnh mặc đồ thể thao lên Instagram. Nữ ca sĩ thu hút sự chú ý với gương mặt thon gọn, bờ vai thanh thoát và đường nét cơ bắp rõ rệt.

Trong chương trình truyền hình gần đây, Jo Hyun-ah tiết lộ đã giảm 17 kg. Trước đó, cô sử dụng thuốc điều trị béo phì Wegovy trong khoảng 3 tháng nhưng gặp tình trạng tăng cân trở lại sau khi ngưng thuốc, khiến cân nặng lên mức 62 kg.

Sau biến động này, nữ ca sĩ nghiêm túc quản lý cân nặng bằng cách điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Cô cho biết bí quyết quan trọng là duy trì tự tập luyện tại nhà đều đặn, đến mức việc vận động trở nên tự nhiên như hơi thở.

Phương pháp tập tại nhà giúp loại bỏ rào cản về chi phí và thời gian di chuyển, phù hợp với người bận rộn hoặc khó vận động ngoài trời khi thời tiết lạnh.

Jo Hyun-ah. Ảnh: Instagram

Nghiên cứu đăng trên Journal of Consulting and Clinical Psychology đã theo dõi chương trình giảm cân kéo dài 1 năm với 49 phụ nữ béo phì. Kết quả cho thấy nhóm tập tại nhà có mức độ tham gia và tính kiên trì cao hơn nhóm tập ở địa điểm cố định. Hiệu quả giảm cân của họ cũng tốt hơn tại thời điểm 3 tháng sau khi chương trình kết thúc.

Các bài tập kháng lực có thể giúp duy trì khối lượng cơ bắp trong quá trình giảm cân. Squat là bài tập không cần dụng cụ hoặc không gian lớn, hỗ trợ tăng sức mạnh cho cơ đùi và mông. Người mới có thể bắt đầu với 3 hiệp, mỗi hiệp 10 lần rồi điều chỉnh theo thể trạng.

Bên cạnh vận động, Jo Hyun-ah bổ sung bắp cải vào thực đơn hằng ngày. Loại rau này chứa khoảng 20-30 kcal trong 100 g, giàu chất xơ, giúp duy trì cảm giác no và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa.

Nữ ca sĩ còn áp dụng quy tắc dừng ăn sau 18h. Việc tránh ăn tối muộn có thể giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn và quản lý cân nặng do các phản ứng liên quan đến sự thèm ăn, chuyển hóa năng lượng thay đổi theo nhịp sinh học.

Nghiên cứu đăng trên Cell Metabolism thực hiện với 16 người trưởng thành thừa cân, béo phì cho thấy khi giờ ăn bị lùi khoảng 4 giờ 10 phút, cảm giác thèm ăn tăng gấp 2 lần dù tổng lượng calo và thành phần dinh dưỡng không đổi. Nồng độ leptin, hormone tạo cảm giác no, cũng giảm trung bình 16%.