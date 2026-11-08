Không để xe quá tải trở thành nỗi lo trên đường

Trước đó, Báo Hànộimới đã có bài viết phản ánh về tình trạng xe chở đất, vật liệu xây dựng tại một số dự án khi di chuyển ra khỏi công trường kéo theo bùn đất, để lại những vệt bẩn trên mặt đường; vật liệu rơi vãi xuống đường nhưng chưa được thu dọn kịp thời; trong đó có một số tuyến đường trên địa bàn phường Thượng Cát, Đông Ngạc, Từ Liêm (Hà Nội). Đồng thời, phóng viên cũng đã ghi nhận một số xe tải có dấu hiệu chở quá tải trọng cho phép và chuyển những thông tin và hình ảnh đến Cảnh sát giao thông (CSGT) quản lý địa bàn để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Xe tải được đưa vào khu vực cân tải trọng tối 6-11. Ảnh: HL

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng (phường Đông Ngạc) và đường gom Đại lộ Thăng Long (phường Từ Liêm); đường Liên Mạc (phường Thượng Cát). Theo đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát hoạt động của các phương tiện vận tải hàng hóa, nhất là xe tải chở đất có dấu hiệu vi phạm quy định về tải trọng.

Thực tế, tuyến đường Phạm Văn Đồng và đường gom Đại lộ Thăng Long, đường Liên Mạc là những tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện lớn, trong đó có nhiều xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Hoạt động vận tải diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm, tạo áp lực không nhỏ đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tình trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông, mất vệ sinh môi trường, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng công trình đường bộ, gây áp lực lên hệ thống cầu, cống và mặt đường. Đặc biệt, khi lưu thông trên những tuyến đường có mật độ phương tiện đông, xe chở quá tải có thể làm giảm khả năng kiểm soát phương tiện, tăng nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận, tại đường Phạm Văn Đồng, các cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT đường bộ số 6 đã tiến hành dừng các phương tiện có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, xác minh. Tương tự, trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long hay Liên Mạc, lực lượng CSGT cũng tăng cường kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm.

Quá trình kiểm tra được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Đối với phương tiện có dấu hiệu chở quá tải, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra giấy tờ, xác định tải trọng hàng hóa và đối chiếu với thông số kỹ thuật, tải trọng cho phép của phương tiện. Những trường hợp vi phạm được lập biên bản, xử lý theo quy định; đồng thời yêu cầu lái xe, chủ phương tiện nghiêm túc chấp hành, không tiếp tục đưa phương tiện vi phạm lưu thông trên đường.

Cùng với hoạt động kiểm tra, xử lý, cán bộ, chiến sĩ cũng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở lái xe nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng quy định về tải trọng phương tiện, không tự ý cơi nới thành thùng, không chở hàng vượt quá giới hạn cho phép. Qua đó, giúp người điều khiển phương tiện nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm an toàn giao thông.

Thượng tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường số 6 cho biết, trong ngày 6-11, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 5 trường hợp vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng. Tính từ ngày 15-10 đến 6-11, Đội CSGT đường số 6 đã phối hợp, xử lý 79 trường hợp xe chở hàng vượt quá tải trọng, với tổng số tiền phạt là gần 300 triệu đồng.

Trao đổi về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn, Thượng tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng, là nhiệm vụ được đơn vị duy trì thường xuyên. Đối với những tuyến đường có mật độ phương tiện vận tải lớn như Phạm Văn Đồng, đường gom Đại lộ Thăng Long, Tây Thăng Long, đường Liên Mạc, đơn vị luôn chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Theo Thượng tá Phạm Văn Chiến, những thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí và người dân có ý nghĩa thiết thực, giúp lực lượng chức năng nắm bắt sát hơn tình hình thực tế trên các tuyến đường. Trên cơ sở thông tin tiếp nhận, đơn vị sẽ kiểm tra, xác minh và triển khai biện pháp xử lý phù hợp, không để những vi phạm kéo dài, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Quá trình kiểm tra được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Ảnh: HL

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực thường xuyên có xe tải vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng; đồng thời chủ động thay đổi phương thức, thời gian kiểm tra để nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý địa bàn, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp vận tải, chủ hàng và lái xe chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Mục tiêu là không chỉ xử lý những vi phạm đã xảy ra, mà còn chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, hạn chế tình trạng tái phạm.

Thực tế cho thấy, hành vi chở hàng vượt quá tải trọng cho phép tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Khi phương tiện vượt quá tải trọng thiết kế, khả năng vận hành và xử lý tình huống có thể bị ảnh hưởng, nhất là trong điều kiện giao thông đông đúc. Ngoài ra, tải trọng vượt mức cho phép còn làm gia tăng áp lực lên mặt đường, cầu, cống, khiến công trình giao thông nhanh xuống cấp, phát sinh chi phí duy tu, sửa chữa và ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.

Để công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đạt hiệu quả lâu dài, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần sự tự giác chấp hành của các doanh nghiệp vận tải, đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng và chủ hàng. Các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát khối lượng hàng hóa ngay từ khâu bốc xếp; tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà yêu cầu lái xe chở vượt tải trọng cho phép.

Đối với đội ngũ lái xe, cần chủ động kiểm tra khối lượng hàng hóa trước khi xuất phát, nắm rõ tải trọng được phép tham gia giao thông của phương tiện, chấp hành các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Mỗi lái xe cần xác định việc tuân thủ quy định về tải trọng không đơn thuần là trách nhiệm pháp lý, mà còn là hành động bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Theo Thượng tá Phạm Văn Chiến, bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT đường bộ số 6 đã mời đại diện các nhà thầu thi công, doanh nghiệp vận tải đến làm việc, tuyên truyền và ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Tại các buổi làm việc, đơn vị tổ chức cho các doanh nghiệp xem video, phóng sự phản ánh tình trạng thực tế và các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong quản lý phương tiện, lái xe và tổ chức vận chuyển.

Đội CSGT đường bộ số 6 cũng yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp vận tải kiểm soát chặt chẽ khối lượng hàng hóa ngay tại công trường; không để xe chở quá tải, cơi nới thành thùng, che chắn không bảo đảm hoặc kéo theo bùn đất ra đường; bố trí nhân lực, phương tiện phun nước, rửa đường hằng ngày, kịp thời thu dọn đất, vật liệu rơi vãi; tổ chức vận chuyển đúng tuyến, đúng thời gian được phép, nghiêm cấm đưa xe thuộc diện hạn chế hoạt động vào các tuyến đường trong khung giờ cao điểm theo quy định.

Để hướng dẫn thực hiện thống nhất, Đội CSGT đường bộ số 6 cũng đã biên soạn nội dung, hình ảnh hướng dẫn quy trình vận tải, che chắn hàng hóa, xịt rửa và vệ sinh phương tiện trước khi ra khỏi công trường, cùng các quy tắc giao thông cần tuân thủ; yêu cầu các đơn vị thi công in, niêm yết tại cổng công trường để lái xe, công nhân dễ quan sát và thực hiện.

Ngoài ra, đơn vị cũng đề xuất lắp đặt camera quan sát tại các khu vực, điểm nóng có hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng nhằm hỗ trợ giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm và kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã cam kết.