Không để xe đưa đón học sinh thành nỗi lo

Tổ công tác kiểm tra trang thiết bị trên xe đưa đón học sinh của Trường Phổ thông liên cấp Alfred Nobel. Ảnh: Duy Khánh

Kiểm tra từ phương tiện đến người lái

Ngày 3-11, trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (phường Láng), Đội Kiểm tra khu vực số 1 (Phòng Kiểm tra - Sở Xây dựng Hà Nội) đã kiểm tra 19 xe đưa đón học sinh của Trường Phổ thông liên cấp Alfred Nobel. Nội dung kiểm tra gồm điều kiện phương tiện, giấy tờ của người điều khiển và các thiết bị phục vụ giám sát, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Ngoài giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện, lái xe phải xuất trình giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Đối với điều kiện kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng rà soát các giấy phép, phù hiệu xe hợp đồng, thời hạn sử dụng phù hiệu, việc niêm yết cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” và dấu hiệu nhận biết xe chở học sinh.

Đáng chú ý, các thiết bị phục vụ giám sát và bảo đảm an toàn cho học sinh được kiểm tra kỹ, gồm thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh lái xe và học sinh, thiết bị cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe. Lực lượng chức năng đồng thời rà soát thẻ nhận dạng lái xe, chứng chỉ tập huấn, việc bố trí nhân viên phục vụ, dây đai an toàn, dụng cụ thoát hiểm và bình chữa cháy.

Búa thoát hiểm trên xe phải được đặt ở đúng nơi quy định. Ảnh: Duy Khánh

Theo ông Tưởng Đỗ Hiển, Đội trưởng Đội Kiểm tra khu vực số 1, tổ công tác đã kiểm tra đủ 19/19 xe của Công ty TNHH Phúc Long Giang, đơn vị ký hợp đồng vận chuyển, đưa đón học sinh cho Trường Phổ thông liên cấp Alfred Nobel.

Nhìn chung, điều kiện phương tiện và người lái cơ bản đáp ứng các quy định hiện hành. Tuy nhiên, tổ công tác đã lập một biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe không mặc đồng phục theo mẫu do đơn vị kinh doanh vận tải quy định, với mức phạt 400.000 đồng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, bên cạnh những điều kiện cơ bản được đáp ứng, việc chấp hành quy trình, quy định trong quá trình vận hành vẫn cần được duy trì nghiêm túc. Bởi an toàn của học sinh không chỉ phụ thuộc vào chất lượng phương tiện mà còn gắn với ý thức, tác phong và trách nhiệm của người trực tiếp điều khiển xe.

Không thể chỉ trông chờ vào cam kết

Theo bà Nguyễn Thị Thản, Hiệu trưởng Trường Tiểu học tư thục Alfred Nobel, Trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel hiện có 3 cấp học gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Nhà trường ký hợp đồng với doanh nghiệp vận tải duy nhất là Công ty TNHH Phúc Long Giang để cung cấp dịch vụ đưa đón cho cả 3 cấp học. Hiện có 228 học sinh sử dụng dịch vụ này trên khoảng 20 tuyến, với các loại xe hợp đồng từ 16 đến 29 chỗ.

Nhà trường yêu cầu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ phương tiện, lái xe; phương tiện phải có đăng ký, đăng kiểm và được trang bị các thiết bị theo quy định như búa thoát hiểm, chuông báo, bảng hiệu nhận biết…

Hồ sơ phương tiện, người lái xe phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng. Ảnh: Duy Khánh

“Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tập hợp, rà soát hồ sơ phương tiện và người lái của đơn vị cung cấp dịch vụ. Đầu tháng 8-2026, lực lượng chức năng thành phố cũng tiến hành kiểm tra. Qua đó, nhà trường cơ bản yên tâm về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, việc kiểm tra hoạt động đưa đón học sinh cần được thực hiện thường xuyên, không chỉ theo định kỳ mà còn phải tăng cường kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện vấn đề phát sinh” - bà Nguyễn Thị Thản nói.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường bố trí bộ phận kiểm tra, giám sát hằng ngày nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt năm học. Đây là yêu cầu cần thiết bởi nhà trường không chỉ là bên ký hợp đồng mà còn trực tiếp tổ chức, quản lý hoạt động đưa đón học sinh.

Theo Phó Phòng Kiểm tra Sở Xây dựng Hà Nội Lê Xuân Tiến, việc tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, nhất là vận chuyển trẻ mầm non, học sinh, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn trên mỗi hành trình đến trường và trở về nhà. Sở cũng đề nghị các trường học phối hợp kiểm tra thực tế điều kiện phương tiện, người lái và các yêu cầu về an toàn giao thông.

Hà Nội đang triển khai đợt kiểm tra toàn diện xe đưa đón học sinh trên toàn thành phố. Ảnh: Duy Khánh

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng kiến nghị các trường không ký hợp đồng với đơn vị vận tải không đủ điều kiện; chấm dứt hợp đồng đối với doanh nghiệp có phương tiện, lái xe không đáp ứng quy định. Các trường cần yêu cầu doanh nghiệp và lái xe tuyệt đối không chở quá số người quy định, không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm, xe không có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG” hoặc phù hiệu hết hạn; người lái phải có giấy phép phù hợp với loại phương tiện.

Hoạt động đưa đón học sinh liên quan trực tiếp đến sự an toàn của trẻ em, do đó không thể chỉ kiểm tra trên giấy tờ hay trông chờ vào cam kết của doanh nghiệp. Việc kiểm tra thực tế, giám sát hằng ngày và xử lý nghiêm vi phạm cần trở thành công việc thường xuyên, với trách nhiệm rõ ràng của từng bên. Qua đó, mỗi chuyến xe đưa đón học sinh không chỉ bảo đảm đúng quy định mà còn thực sự an toàn.