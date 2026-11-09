Không để xe điện độ, chế đe dọa an toàn học sinh

Hiện trường vụ tai nạn giao thông do thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe đạp điện gây ra tại phường Mũi Né tối 4/11

Cảnh báo từ những vụ việc thực tế

Vụ tai nạn xảy ra tối 4/11 trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né cho thấy hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi thanh thiếu niên điều khiển xe điện nhưng chưa bảo đảm các điều kiện an toàn. Một thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe đạp điện đã tông vào người phụ nữ đang đi bộ, khiến nạn nhân tử vong.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm 56 người tử vong, trong đó có 23 học sinh; 72 người bị thương, trong đó có 28 học sinh. Đáng lo ngại, có 26 vụ tai nạn do chính học sinh gây ra.

Vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh không còn là câu chuyện riêng của ý thức chấp hành. Đằng sau một phương tiện do học sinh sử dụng còn có trách nhiệm của người giao xe, việc quản lý tại gia đình, nhà trường và hoạt động của các cơ sở kinh doanh, sửa chữa phương tiện. Đặc biệt, tình trạng tự ý độ thêm bình điện, thay đổi bánh xe, kết cấu phương tiện để tăng tốc độ đang làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Công an xã Đức Linh lập hồ sơ xử lý 38 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Thực tế kiểm tra tại nhiều địa bàn cho thấy các hành vi vi phạm diễn ra khá phổ biến. Tối 3/11, Công an xã Đức Linh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và mời làm việc 38 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe đạp điện, xe máy điện vi phạm. Các lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và tự ý thay đổi kết cấu xe.

Tại phường Hàm Thắng, qua kiểm tra đột xuất các điểm giữ xe trong và ngoài trường học, lực lượng công an phát hiện 39 trường hợp học sinh vi phạm. Trong số này có 22 trường hợp tự ý thay đổi kết cấu, độ, chế xe điện; 3 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và 14 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Cùng với xử lý theo quy định, Công an phường phối hợp với nhà trường, phụ huynh yêu cầu khôi phục các phương tiện về tình trạng nguyên bản.

Công an phường Hàm Thắng kiểm tra thực tế phương tiện tại các điểm trông giữ xe trường học

Sáng 7/11, từ thông tin nắm được trên mạng xã hội, Công an phường Phú Thủy phát hiện một nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau tập trung cùng nhiều xe máy điện có dấu hiệu độ bình, thay đổi kết cấu tại khu vực dốc Hoàng Hôn.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, một số em tháo chạy, quăng xe vào bụi cỏ rồi lẩn trốn. Tại hiện trường, Công an phường phát hiện 5 xe đạp điện, phần lớn đã được lắp thêm bình điện để tăng tốc, thay đổi bánh và kết cấu. Những người liên quan cùng phương tiện được đưa về trụ sở làm việc, viết cam kết không tái phạm. Việc phát hiện kịp thời đã ngăn nguy cơ xảy ra các hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập cùng nhiều xe máy điện có dấu hiệu độ bình, thay đổi kết cấu tại khu vực dốc Hoàng Hôn, phường Phú Thủy sáng ngày 7/11

Siết quản lý từ cổng trường đến không gian mạng

Trước diễn biến phức tạp này, ngày 4/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng liên quan đến lứa tuổi học sinh. Yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý người trực tiếp vi phạm mà còn làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, cơ sở tiếp tay cho việc sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiên quyết điều tra, xử lý hình sự đối với hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển gây tai nạn giao thông, tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an cấp xã tập trung kiểm tra vào giờ đến trường, tan học, buổi tối và ngày nghỉ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Nội dung kiểm tra tập trung vào các hành vi như chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; dàn hàng ngang; lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ và tụ tập đua xe trái phép. Việc kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, sửa chữa có hành vi độ, chế xe điện trái phép cũng là một mắt xích quan trọng nhằm ngăn vi phạm từ nguồn.

Kết quả xử lý vi phạm được thông báo về gia đình, nhà trường để cùng quản lý, giáo dục. Công an cấp xã được yêu cầu rà soát các bãi giữ xe khu vực cổng trường; mời phụ huynh của học sinh vi phạm lên làm việc, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện. Nhà trường không bố trí chỗ gửi xe đối với học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Việc tuyên truyền sẽ giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết về sự nguy hiểm khi sử dụng xe đạp điện độ chế

Cùng với kiểm tra trực tiếp, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh tiếp tục được tăng cường, giúp các em nhận diện rõ nguy cơ từ việc thay đổi kết cấu, tăng tốc độ xe điện và hậu quả có thể xảy ra với bản thân, người khác.

Việc nhóm thanh thiếu niên tại phường Phú Thủy hẹn nhau qua mạng xã hội cũng đặt ra yêu cầu mở rộng phạm vi quản lý. Lực lượng chức năng tăng cường rà soát, ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung tiêu cực; xử lý nghiêm cá nhân đăng tải video, hình ảnh cổ xúy vi phạm giao thông hoặc đua xe trái phép, hạn chế nguy cơ lôi kéo, bắt chước.

Lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn học sinh kỹ năng lái xe an toàn

Đối với các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến học sinh, các đơn vị có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh đánh giá nguyên nhân, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Cách làm này hướng tới xác định đầy đủ trách nhiệm ở từng khâu, từ giao phương tiện, quản lý học sinh đến kiểm tra, xử lý vi phạm.

Siết chặt vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh vì vậy cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, không dừng lại ở từng đợt ra quân. Khi gia đình không giao xe cho con em chưa đủ điều kiện, nhà trường kiểm soát phương tiện ngay từ cổng trường, lực lượng chức năng xử lý nghiêm người vi phạm và cơ sở độ, chế trái phép, những nguy cơ dẫn đến tai nạn mới có thể được ngăn chặn từ sớm.