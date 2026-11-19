Hoạt động khai thác vận tải hàng không cần bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá vé, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi hành khách.

Động thái này của cục Hàng không Việt Nam nhằm triển khai chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường quản lý, điều hành giá, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Cục trưởng Hàng không Việt Nam, Uông Việt Dũng cho biết, văn bản được ban hành nhằm thực hiện Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026; đồng thời triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, tại Thông báo số 528/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo điều hành giá, trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, các xung đột địa chính trị kéo dài tại Trung Đông tác động đến giá năng lượng và chi phí logistics, tạo áp lực lên mặt bằng giá trong nước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh những tháng cuối năm là thời điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tăng cao, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu kiểm soát CPI bình quân cả năm ở mức khoảng 4,5%. Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, nhất là đối với các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và chi phí vận tải; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hành vi lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Giá nhiên liệu giảm, tạo dư địa điều chỉnh giá vé

Một trong những nội dung được Cục Hàng không Việt Nam lưu ý là diễn biến giảm của giá xăng dầu trong thời gian gần đây. Theo đó, từ cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11/2026, giá xăng dầu thế giới và trong nước có xu hướng giảm đáng kể.

Qua các kỳ điều hành đầu tháng 11/2026, giá xăng trong nước đã giảm hơn 9.000 đồng/lít so với mức đỉnh hồi tháng 3/2026; giá một số mặt hàng dầu giảm khoảng 16.000 đồng/lít so với mức đỉnh hồi tháng 4/2026.

Trong cơ cấu chi phí khai thác vận tải hàng không, nhiên liệu là một trong những khoản chi phí quan trọng. Do đó, diễn biến giảm của giá nhiên liệu được xem là yếu tố tạo dư địa để các hãng hàng không rà soát, tối ưu chi phí khai thác và xem xét điều chỉnh giá vé phù hợp với tình hình thực tế.

Việc điều chỉnh giá cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và hành khách, góp phần thúc đẩy nhu cầu đi lại, du lịch, giao thương, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai và niêm yết giá

Để triển khai hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo; đồng thời chủ động triển khai giải pháp bình ổn giá dịch vụ vận chuyển hàng không.

Các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ quy định về kê khai, niêm yết giá; công khai minh bạch thông tin về giá dịch vụ vận chuyển và bảo đảm bán đúng giá đã kê khai, niêm yết. Đối với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản, mức giá bán không được vượt quá mức giá tối đa theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng không lợi dụng biến động tăng của giá nhiên liệu để điều chỉnh giá vé lên mức bất hợp lý. Ngược lại, khi giá nhiên liệu giảm, doanh nghiệp cần chủ động rà soát các yếu tố cấu thành chi phí để có phương án điều chỉnh giá phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

Cơ quan quản lý hàng không nhấn mạnh yêu cầu không để tái diễn tình trạng giá dịch vụ vận chuyển tăng nhanh khi chi phí nhiên liệu tăng nhưng chậm điều chỉnh giảm khi yếu tố đầu vào đã hạ nhiệt.

Việc tăng cường quản lý, giám sát giá dịch vụ vận chuyển hàng không không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ mà còn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hành khách. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại, thúc đẩy hoạt động du lịch, giao thương trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán sắp tới.