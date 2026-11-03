Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá VLXD bất hợp lý

Hiện nhiều công trình trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhu cầu lớn về VLXD. Trong ảnh: Thi công Dự án cải tạo và nâng cấp QL14D qua địa bàn Đà Nẵng.

Theo đó, UBND TP giao Sở Công Thương có trách nhiệm rà soát, cập nhật đầy đủ hiện trạng các mỏ VLXD thông thường trên địa bàn, bao gồm trữ lượng còn lại, công suất được phép khai thác, khả năng nâng công suất và khả năng huy động thực tế. Đồng thời, rà soát nhu cầu VLXD của các công trình, dự án trên địa bàn và khả năng cung cấp, hỗ trợ cho địa phương khác. Đối với các mỏ đủ điều kiện, kịp thời tham mưu thực hiện cấp mới, gia hạn, nâng công suất, điều chỉnh giấy phép theo các cơ chế, chính sách đặc thù và quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm nguồn VLXD phục vụ các công trình, dự án. Cùng với đó, tăng cường theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác, cung ứng VLXD thông thường; không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc điều phối để khai thác trái phép, thất thoát tài nguyên, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý.

Khai thác đất làm vật liệu san lấp cho các dự án, công trình trên địa bàn TP Đà Nẵng.

UBND TP giao Sở Xây dựng phối hợp rà soát nhu cầu VLXD của các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia trên địa bàn; thực hiện công bố giá VLXD cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu cho Sở Công Thương tổng hợp. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, các Ban QLDA, UBND các xã, phường, đặc khu cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp triển khai phương án; kịp thời cung cấp số liệu về nguồn VLXD, nhu cầu sử dụng, tiến độ các công trình, dự án và giải quyết thủ tục liên quan theo thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ cung ứng VLXD.

Các Ban QLDA, chủ đầu tư có trách nhiệm xác định cụ thể nhu cầu VLXD theo từng loại, từng năm, tiến độ sử dụng và khả năng tiếp nhận; chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan xác định nguồn cung, bảo đảm VLXD được sử dụng đúng công trình, mục đích, khối lượng và quy định pháp luật.

PHÚ NAM