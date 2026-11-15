Không để xảy ra tình trạng bao che, tiếp tay cho buôn lậu, hàng giả

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ngày 12-11, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã ký Quyết định số 186/QĐ-BCĐ về ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 từ ngày 12-11-2026 đến hết ngày 28-2-2027.

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Ảnh: HL

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các địa phương xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; chủ động phương án bố trí lực lượng, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, trong thị trường nội địa, trên không gian mạng để ngăn chặn xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tập trung vào nhóm hàng cấm (ma túy, vũ khí, pháo nổ, thuốc lá ngoại nhập lậu, thuốc lá điện tử, động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm...), hàng giả (thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vị thuốc y học cổ truyền, lương thực, thực phẩm …), hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng xuất, nhập khẩu có điều kiện, hàng thuế suất cao, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng (xăng dầu, khoáng sản, vàng, ngoại tệ, hàng điện tử, điện thoại, may mặc và thời trang cao cấp, bia, rượu, thuốc lá điếu, đường cát, bánh mứt kẹo, trái cây, gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm, phân bón,…) và các loại hàng tiêu dùng khác.

Đồng thời chủ động nắm tình hình, nhận diện những vấn đề nổi cộm phức tạp, phương thức, thủ đoạn mới về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh, đánh đúng, đánh trúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp nhằm răn đe và phòng ngừa chung; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm theo lĩnh vực, địa bàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu cao phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; kiểm soát chặt chẽ các kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ logistic, khu công nghiệp, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại; đồng thời, giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, kinh doanh qua các ứng dụng công nghệ số để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ…

Thành lập các đoàn, tổ công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các biện pháp đấu tranh hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách; tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu sẵn có phục vụ mục tiêu chung trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Mở rộng kiểm soát trên môi trường điện tử, mạng xã hội

Chia sẻ thêm về yêu cầu trọng tâm và những điểm đáng chú ý trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của kế hoạch, Đại tá Trần Đức Đông, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cho biết, năm 2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng, lưu thông hàng hóa tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Các mặt hàng vi phạm không chỉ tập trung ở hàng tiêu dùng thông thường mà còn liên quan đến hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Đại tá Trần Đức Đông, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Ảnh: QH

Trước tình hình đó, kế hoạch cao điểm được ban hành nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy, chính quyền các cấp, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành và địa phương; huy động sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Theo Đại tá Trần Đức Đông, một yêu cầu xuyên suốt của kế hoạch là phải triển khai thực chất, hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng lực lượng; không để xảy ra tình trạng bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phải chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin, hiệp đồng chặt chẽ, tránh tình trạng hoạt động riêng lẻ, thiếu liên kết.

Điểm đáng chú ý là kế hoạch không chỉ tập trung đấu tranh, xử lý vi phạm tại các tuyến lĩnh vực, địa bàn trọng điểm mà còn mở rộng kiểm soát trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội, các ứng dụng công nghệ số; chú trọng nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát và hậu kiểm. Qua đó, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Văn phòng Thường trực đã trình Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thành lập các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hang giả tại một số địa phương trọng điểm. Dự kiến sẽ thành lập 5 đoàn, kiểm tra tại 15 địa phương; trong đó, Văn phòng Thường trực chủ trì thành lập 1 đoàn và cử cán bộ, chuyên viên tham gia các đoàn kiểm tra.

"Chúng tôi muốn nhấn mạnh là công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Đại tá Trần Đức Đông, nhấn mạnh.