Không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) 4 sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế trong năm 2026, 2027 và phiên họp thứ 2 Tiểu ban An ninh và Y tế, An ninh, trật tự APEC 2027. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế, Tiểu ban ANTT Bộ Công an (Trưởng Tiểu ban) chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Bộ Công an đến Công an các địa phương trong cả nước.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế, Tiểu ban ANTT Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Về phía đại biểu khách mời, dự hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành, đại diện UBND TP Hà Nội...

Về phía đại biểu Bộ Công an, tại điểm cầu trụ sở Bộ, dự hội nghị có các đồng chí: Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực, Tiểu ban An ninh - Y tế, An ninh trật tự các sự kiện hội nghị; Phó Chánh Văn phòng phụ trách tham mưu an ninh, thành viên tiểu ban; Tổ trưởng Tổ giúp việc tiểu ban; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ, Công an các địa phương…

Chủ động bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn và APEC 2027

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, Trưởng Tiểu ban nhấn mạnh, thời gian qua, công tác bảo đảm ANTT các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm 2025 đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 5 sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực trình bày báo cáo tóm tắt nội dung triển khai công tác an ninh, y tế thời gian qua.

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ: “Năm 2026 và 2027 có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước, là năm tăng tốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương chiến lược của Đảng và diễn ra nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước. Đây cũng là Năm APEC 2027, là hội nghị quốc tế lần thứ 3 mà Việt Nam đăng cai tổ chức, diễn ra xuyên suốt từ những tháng cuối năm 2026 đến hết năm 2027”.

Để chủ động bảo đảm ANTT các sự kiện, hội nghị quan trọng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã thiết lập cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất; ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành, các địa phương liên quan triển khai các mặt công tác bảo đảm ANTT và y tế.

Triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực trình bày báo cáo tóm tắt nội dung triển khai công tác an ninh, y tế thời gian qua và kiến nghị, định hướng công tác trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị sáng 5/11.

Theo đó, từ nay đến hết năm 2027, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức nhiều sự kiện cấp quốc gia, quốc tế mang tầm thế giới. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, ban tổ chức các sự kiện, hội nghị, Bộ Công an đã quán triệt triển khai công tác bảo đảm ANTT.

Đã quán triệt Kết luận số 91 của Ban Bí thư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia APEC 2027. Bộ Công an đã ban hành 1 chỉ thị, 1 kế hoạch tổng thể về bảo đảm ANTT APEC 2027 và 4 kế hoạch tổng thể bảo đảm ANTT cho các sự kiện trọng tâm. Thành lập các tiểu ban ANTT và tổ giúp việc đối với từng sự kiện; đồng thời, thiết lập cơ chế chỉ huy thống nhất.

Công tác bảo đảm an ninh đã có nhiều kết quả nổi bật, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hơn 1.800 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 45 sự kiện đặc biệt quan trọng; 30 đoàn khách quốc tế cấp cao; tập trung nắm chắc tình hình ANTT chiến lược, không để xảy ra bị động, bất ngờ…

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Bộ Công an đến Công an các địa phương.

Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức các hội nghị, sự kiện; thống nhất các phương án đón tiếp, đưa đón, kiểm tra an ninh tại các địa điểm họp, nơi lưu trú của các đoàn đại biểu, nơi diễn ra các hoạt động của các sự kiện.

Về công tác Tiểu ban An ninh - Y tế và Tiểu ban An ninh trật tự Năm APEC 2027, từ sau phiên họp thứ nhất vào tháng 4/2026, các thành viên Tiểu ban tiếp tục triển khai các mục tiêu theo kế hoạch tổng thể, cơ bản bảo đảm tiến độ. Bộ Công an kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bảo đảm tiến độ 6 dự án lớn tại Phú Quốc; rà soát phương án bảo đảm ANTT quá trình thi công; siết chặt quản lý hơn 15.000 lao động.

Đến nay, lực lượng Công an và Công an các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và UBND các địa phương liên quan; chủ động triển khai đồng bộ từ sớm, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, ban tổ chức, các đồng chí trưởng các sự kiện, hội nghị. Bước đầu góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn, hiệu quả để các ban tổ chức chuẩn bị cho các sự kiện, hội nghị.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện, hội nghị là ưu tiên hàng đầu

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng công tác an ninh, y tế thời gian qua; nêu khó khăn, vướng mắc, dự báo tình hình, tình huống có thể xảy ra và kiến nghị, đề xuất các giải pháp khả thi để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế trong năm 2026 và 2027.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, việc tổ chức thành công các sự kiện, hội nghị có ý nghĩa chính trị, lịch sử, ngoại giao, kinh tế quan trọng; góp phần tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Các sự kiện, hội nghị năm 2026 – 2027 diễn ra trong bối cảnh xung đột, chiến tranh, biến động tình hình thế giới phức tạp. Trong nước, tình hình an ninh quốc gia cơ bản ổn định, song còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp trực tiếp đe dọa đến cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức các sự kiện, hội nghị.

“Mục tiêu, yêu cầu cao nhất đề ra là: Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn; không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ; không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất; không chỉ ở nơi diễn ra các hoạt động của sự kiện, hội nghị mà trên phạm vi cả nước; tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của người dân, khách quốc tế tham dự, du lịch; truyền tải đường lối đối ngoại ở tầm cao mới; phục vụ đắc lực, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn, y tế cho các hội nghị, các sự kiện của Năm APEC 2027, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng quán triệt, thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng Công an về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện, hội nghị là ưu tiên hàng đầu; đưa vào khung danh mục nhiệm vụ công tác, thực hiện đo lường hiệu quả, chất lượng công việc bắt đầu từ tháng 11/2026.

Quyết liệt hành động, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Mọi dấu hiệu, nguy cơ mất an ninh, trật tự sự kiện, hội nghị phải được phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, trên các không gian.

Đối với hội nghị cấp cao và các sự kiện quốc gia trong tháng 11, 12/2026, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá, cập nhật tình hình; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bố trí, phân công lực lượng, phương tiện bảo đảm ANTT triển khai ở cấp độ cao nhất.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với Năm APEC 2027, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy cao độ kinh nghiệm trong bảo đảm ANTT hai kỳ APEC trước đây (vào các năm 2006 và 2017); tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại kế hoạch chỉ đạo của Bộ; phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký quốc gia, các tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027, các bộ, ngành, địa phương liên quan thường trực cập nhật, bổ sung thông tin tình hình, kết quả kiểm tra, khảo sát cơ sở vật chất,…

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ban ngành, Thành ủy, UBND TP Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 – 2030 tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công an.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Ban Thư ký quốc gia APEC 2027 chủ trì, phối hợp với các tiểu ban xây dựng Sổ tay Năm APEC 2027 bảo đảm đầy đủ thông tin, danh bạ điện thoại thành viên Ủy ban Quốc gia, Ban Thư ký quốc gia, các tiểu ban, bộ phận giúp việc, phối hợp điều phối công tác…