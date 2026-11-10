Không để xảy ra găm hàng xăng dầu dịp Tết

UBND TP. Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường chỉ đạo bảo đảm nguồn cung và giám sát hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn dịp cuối năm 2026, Tết và đầu năm 2027.

Theo dự báo, giai đoạn này nhu cầu tiêu thụ xăng dầu để phục vụ sản xuất, đi lại của người dân sẽ tăng cao. Trong khi đó, tình hình thị trường năng lượng thế giới còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước.

UBND TP. Cần Thơ yêu cầu Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng trong nước, quốc tế và tình hình cung - cầu xăng dầu trên địa bàn. Sở chủ động làm việc với các thương nhân đầu mối, phân phối để nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu phương án điều phối, bổ sung nguồn cung.

Cần Thơ tăng cường giám sát, đảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp cuối năm và Tết 2027.

Chi cục Quản lý thị trường được giao tăng kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị kinh doanh xăng dầu, từ thương nhân đầu mối tới các cửa hàng bán lẻ. Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo, tự ý giảm thời gian bán hàng hoặc ngừng bán hàng không đúng quy định.

Công an TP. Cần Thơ được giao phối hợp với lực lượng quản lý thị trường nắm tình hình, xác minh, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại và tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường xăng dầu.

Đối với các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu, Cần Thơ yêu cầu, chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, duy trì mức dự trữ, bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục, không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu trên thị trường. Đặc biệt, các thương nhân không được viện lý do biến trên thế giới, khó vận chuyển, chờ kỳ điều hành giá để găm hàng trong kho.

Đối với các đại lý và cửa hàng bán lẻ, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu niêm yết, bán đúng giá, bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca trong các đợt cao điểm cuối năm và dịp Tết để duy trì hoạt động liên tục.

Theo Sở Công Thương Cần Thơ, tính tới tháng 6/2026, trên địa bàn có 5 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 20 nhà phân phối, 867 cửa hàng bán lẻ, 6 kho đầu mối.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ có 87 cửa hàng xăng dầu tại Cần Thơ, chiếm hơn 9% số cửa hàng và 32% thị phần xăng dầu bán ra.

Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng Cần Thơ kiểm tra và phát hiện 7 vụ vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, tổng tiền phạt hơn 347 triệu đồng. Chủ yếu vi phạm về giảm lượng xăng dầu bán ra không có lý do chính đáng, bán cao hơn giá niêm yết...