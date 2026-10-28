Không để tội phạm núp bóng doanh nghiệp

Từ vụ án Phùng Văn Huy cùng đồng phạm lợi dụng danh nghĩa Công ty Môi trường HT88 để chèn ép, cưỡng đoạt tiền của các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp An Phát 1, cho đến việc các đối tượng Vũ Tùng Lâm, Nguyễn Văn Tài lập công ty truyền thông để ép các cơ sở kinh doanh ký hợp đồng bảo trợ với giá “cắt cổ”, cho thấy các đối tượng này có một kịch bản chung: Dùng giấy phép kinh doanh làm bình phong cho các hành vi bất chính.

Qua các vụ án cho thấy một thực trạng chung về loại tội phạm có thủ đoạn hết sức tinh vi: Hợp pháp hóa hành vi vi phạm pháp luật bằng việc núp bóng doanh nghiệp. Các đối tượng đánh vào tâm lý sợ bị ảnh hưởng uy tín, sợ gián đoạn sản xuất của các nhà đầu tư và cơ sở kinh doanh.

Bên cạnh đó, lỗ hổng trong công tác hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh cũng là điều đáng bàn. Việc thành lập một doanh nghiệp hiện nay rất thông thoáng nhằm khuyến khích khởi nghiệp, nhưng cơ chế giám sát hoạt động thực tế lại chưa theo kịp. Lợi dụng điều đó, các đối tượng dễ dàng đăng ký ngành nghề nhạy cảm như xử lý chất thải, môi trường hay truyền thông để làm công cụ uy hiếp doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, hoặc tạo khủng hoảng truyền thông nhằm trục lợi.

Chiến công của Công an TP Hải Phòng trong việc kiên quyết nhổ tận gốc các băng nhóm này đã nhận được sự đồng thuận và hoan nghênh lớn từ dư luận. Nhưng qua đó cho thấy, công tác quản lý nhà nước cần được siết chặt hơn nữa ở khâu hậu kiểm. Đồng thời, chính các doanh nghiệp cũng cần dũng cảm loại bỏ tâm lý thỏa hiệp, nhẫn nhịn cho qua chuyện để chủ động phối hợp với cơ quan Công an khi bị chèn ép.