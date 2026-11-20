Hai thiếu niên T. và H. cùng tang vật vụ trộm.

Chủ động kiểm soát, kịp thời phát hiện vi phạm

Đêm xuống cũng là thời điểm các tổ công tác 911 tăng cường hoạt động TTKS trên những tuyến đường, địa bàn tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Với phương châm không để trống địa bàn, không để gián đoạn thời gian tuần tra, các tổ công tác chủ động nắm tình hình, kiểm tra những phương tiện có biểu hiện nghi vấn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Khoảng 21 giờ 40 ngày 12-11, trong quá trình TTKS trên tuyến đường Ngũ Hành Sơn, Tổ công tác C3-911 phát hiện 2 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô hiệu Exciter không gắn BKS, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua làm việc, 2 thiếu niên là Nguyễn Hữu M.T (2011) và Trần Duy P.H (2012, cùng trú phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) khai nhận chiếc xe mô-tô đang sử dụng là tài sản trộm cắp trên đường Điện Biên Phủ trước đó. Lập tức, Tổ công tác C3-911 đã tiến hành các thủ tục cần thiết, bàn giao người và phương tiện cho Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 14-10, trong quá trình kiểm tra hành chính xe mô-tô hiệu Air Blade BKS 92C1-361.63 do Lưu Văn H. (1996, trú xã Xuân Phú, Đà Nẵng) điều khiển, Tổ công tác C5-911 phát hiện trong cốp xe có 2 con dao nhọn và 1 ná bắn đạn bi. Đây là những vật dụng có khả năng được sử dụng làm hung khí, công cụ gây nguy hiểm nếu phát sinh mâu thuẫn, xô xát. Việc phát hiện, kiểm tra và xử lý kịp thời những trường hợp mang theo vật dụng nguy hiểm trên đường phố góp phần ngăn ngừa nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp về ANTT.

Không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm, các tổ công tác 911 còn duy trì tuần tra tại những địa bàn rộng, có nhiều tuyến đường và khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Rạng sáng 17-11, Tổ công tác C6-911 tổ chức TTKS trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú và Hương Trà đã nhắc nhở 2 trường hợp vi phạm; đồng thời phát hiện một vụ TNGT do người điều khiển phương tiện tự ngã. Tổ C6-911 đã kịp thời hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường để lực lượng CSGT đến giải quyết.

Đặc biệt, trong đêm tuần tra này, Tổ C6-911 phát hiện một vụ gây rối trật tự công cộng có sử dụng bình xịt hơi cay xảy ra trên địa bàn phường Tam Kỳ. Sau khi thực hiện hành vi vi phạm, các đối tượng lên ô-tô rời khỏi hiện trường. Trước tình huống đó, tổ công tác nhanh chóng truy đuổi, dừng phương tiện và khống chế được 3 đối tượng, thu giữ 1 bình xịt hơi cay. Đối tượng chính lợi dụng địa hình đồng ruộng, nhiều bụi cây để bỏ trốn. Sau đó, toàn bộ người, tang vật và phương tiện liên quan được lập biên bản, bàn giao Công an phường Tam Kỳ tiếp tục xác minh, xử lý.

Kết quả giải quyết, xử lý những vụ việc cụ thể nêu trên đã thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đường phố của lực lượng 911.

Đối tượng Lưu Văn H. cùng hung khí cất giữ trong cốp xe.

Kiên trì bám tuyến, giữ vững bình yên địa bàn

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Kế hoạch 911 Công an TP Đà Nẵng), trong tháng 10-2026, lực lượng 911 đã triển khai nhiệm vụ 30 ngày với 92 lượt tổ công tác, 1.104 lượt CBCS tham gia. Sang tháng 11-2026, hoạt động tuần tra tiếp tục được duy trì trong 31 ngày, với 93 lượt tổ công tác và 1.116 lượt CBCS tham gia. Ngoài ra, hàng trăm lượt CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ và Công an các phường, xã thường xuyên được huy động tăng cường, phối hợp.

Trong tháng 10, các tổ công tác đã dừng, kiểm tra hơn 200 lượt người và phương tiện, phát hiện 145 trường hợp vi phạm; bàn giao Công an cơ sở lập hồ sơ xử lý 81 trường hợp trên các lĩnh vực trật tự xã hội, ma túy, kinh tế và trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, có 16 trường hợp người vi phạm dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó, lực lượng còn nhắc nhở 64 trường hợp vi phạm chưa đến mức bàn giao xử lý.

Đến tháng 11, các tổ công tác tiếp tục dừng, kiểm tra hơn 215 lượt người và phương tiện, phát hiện 140 trường hợp vi phạm, bàn giao 91 trường hợp cho Công an cơ sở lập hồ sơ xử lý, trong đó có 17 trường hợp dưới 18 tuổi. Lực lượng cũng nhắc nhở 49 trường hợp vi phạm khác. Trong lĩnh vực trật tự xã hội, tháng 11 phát hiện 2 vụ với 3 đối tượng, gồm một vụ trộm cắp tài sản và một vụ nghi vấn tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Song song với việc phát hiện, xử lý các vụ việc cụ thể, lực lượng 911 còn tăng cường kiểm tra, giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya tại những khu vực công cộng, hàng quán vỉa hè trên các tuyến đường 2 Tháng 9, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Tất Thành... Đây là biện pháp phòng ngừa quan trọng, bởi việc tụ tập đông người vào đêm khuya, nhất là khi có biểu hiện mang theo hung khí, điều khiển phương tiện vi phạm hoặc có thái độ manh động, có thể tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những vụ việc phức tạp.

Thực tế cho thấy, hiệu quả công tác 911 không chỉ được đo bằng số vụ việc phát hiện, số đối tượng xử lý mà còn thể hiện ở khả năng phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để những mầm mống vi phạm phát triển thành hành vi phạm tội. Việc duy trì tuần tra liên tục, tập trung vào khung giờ khuya, rạng sáng, những ngày cuối tuần, dịp lễ hội và sự kiện lớn đã góp phần tạo sức răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là thanh thiếu niên.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phức tạp, lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những mũi nhọn trong công tác TTKS, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm đường phố, góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.