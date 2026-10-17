Không để tình trạng ‘vốn đã được bố trí nhưng dự án không triển khai được’

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Theo báo cáo, tính đến ngày 15-10-2026, xã Long Phước đã giải ngân hơn 103 tỷ đồng trong tổng số hơn 204 tỷ đồng vốn ngân sách được giao, đạt hơn 50% kế hoạch; xã Phước An đã giải ngân hơn 45 tỷ đồng trong tổng số 96 tỷ đồng, đạt hơn 47%; xã Phước Thái giải ngân hơn 53 tỷ đồng trên tổng số hơn 119 tỷ đồng vốn được giao, đạt hơn 44% kế hoạch.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước An Đỗ Huy Khánh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo cụ thể danh mục những dự án có tiến độ giải ngân chậm hoặc chưa giải ngân, đồng thời phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, năng lực của nhà thầu và những yếu tố khách quan liên quan đến quá trình quản lý, tổ chức thực hiện dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 3 xã trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, triển khai các công trình, dự án và thực hiện nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của 3 xã còn thấp, do đó, 3 địa phương phải nhìn nhận thực chất kết quả giải ngân, nhất là những dự án chậm tiến độ, những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán và sự phối hợp giữa địa phương với các chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Phước Trần Văn Thân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Đồng chí Võ Tấn Đức nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: Phải xác định giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ về tài chính, ngân sách mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trực tiếp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao đời sống nhân dân. Do đó, 3 địa phương phải rà soát cụ thể từng dự án, từng nguồn vốn, số vốn đã giải ngân, số vốn còn lại, khả năng thực hiện đến cuối năm và những nguyên nhân làm chậm tiến độ.

Đối với những dự án giải ngân thấp, phải làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan và đề ra biện pháp khắc phục ngay.

“Không chấp nhận tình trạng vốn đã được bố trí nhưng dự án không triển khai được, công trình có khối lượng nhưng chậm nghiệm thu, thanh toán, hoặc vướng mắc kéo dài mà không được báo cáo, xử lý kịp thời” - đồng chí Võ Tấn Đức yêu cầu.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thái Vũ Quốc Việt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Đồng chí Võ Tấn Đức yêu cầu 3 địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và giải ngân các công trình, dự án. Đồng thời, gắn nhiệm vụ giải ngân đầu tư công với tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng tháng còn lại của năm 2026 và tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc. “Mục tiêu là phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao” - đồng chí Võ Tấn Đức nhấn mạnh.