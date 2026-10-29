Không để tình trạng đường lối đúng, nhưng thực thi méo mó

Ví dụ điển hình về tình trạng “đường lối đúng, nhưng thực thi méo mó” khiến nhiều người dân bức xúc là việc bị gây khó khi đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), có trường hợp còn bị nhũng nhiễu, tiêu cực.

Tranh của MẠNH TIẾN

Thực tế này tôi đã được trải nghiệm. Cuối năm 2025, sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động với những chỉ đạo quyết liệt của Trung ương về cải cách hành chính, chấn chỉnh tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân; đồng thời triển khai thực hiện những quy định mới trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tạo thuận lợi cho người dân..., tôi trực tiếp đi làm các thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ cho mảnh đất gia đình đang ở tại phường T. (Hà Nội).

Trước đó, vợ tôi đã hai lần làm thủ tục đề nghị, được UBND phường và Phòng Tài nguyên-Môi trường (cũ) đo đạc, đóng dấu xác nhận hồ sơ, nhưng không cấp sổ đỏ mà chẳng thông báo lý do. Dù đã được nghe nhiều người kể về những khó khăn, bất cập trong quá trình đề nghị cấp sổ đỏ, nhưng khi trực tiếp đi làm, tôi vẫn đi từ bất ngờ đến bất bình.

Bất ngờ vì Trung ương đã chỉ đạo đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhưng nội dung người đề nghị cấp sổ đỏ phải kê khai vẫn vô cùng phức tạp, rắc rối, đến nỗi tôi đã làm báo lâu năm mà nghiên cứu mãi cũng không thể kê khai nhiều hạng mục. Hàng chục người dân cùng làm thủ tục với tôi còn lúng túng hơn. Nhờ nhân viên địa chính hướng dẫn thì nhận được câu trả lời qua loa và “em bận lắm”; xin bản photocopy của một trường hợp tương tự đã được cấp sổ đỏ để làm mẫu cũng không cho; đợi cuối giờ làm việc gặp riêng nhờ giúp đỡ cũng không được.

Theo bạn bè mách nước, tôi thuê người làm giúp, nhưng lúc nộp hồ sơ thì nhân viên phụ trách việc này không nhận với lý do: Còn nhiều hồ sơ chưa giải quyết xong nên không nhận thêm(?). Đến khi tôi có ý kiến với cấp trên của nhân viên này thì mới được tiếp nhận. Sau đó, chờ cả tháng không thấy địa chính đến kiểm tra hiện trạng thửa đất, tôi lại phải vài lần thúc giục...

Dù cố gắng giữ bình tĩnh và ứng xử đúng mực, nhưng trong quá trình đề nghị cấp sổ đỏ kéo dài gần nửa năm, tôi vẫn mấy lần phải nói căng thẳng, thậm chí phải phản ánh với lãnh đạo phường thì các bước mới trôi. Một số người đề nghị cấp sổ đỏ cùng thời điểm và cả trước tôi, đến nay vẫn phải chờ...

Đó là một dẫn chứng thực tế cho thấy: Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đúng đắn với quan điểm xuyên suốt là xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đội ngũ “công bộc” phải làm việc với tinh thần vì nhân dân phục vụ; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyệt đại đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ vì đều nhằm xây dựng đất nước và chăm lo cho nhân dân ngày càng tốt hơn... Thế nhưng, thực tế còn nhiều việc và không hiếm “công bộc” thực hiện chưa đúng yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương.

Biểu hiện rõ nhất của tình trạng “đường lối đúng, nhưng thực thi méo mó” là có không ít cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở vẫn “vô tư” gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp thay vì phải có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ, giải quyết, nhất là những việc liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, xây dựng... Bên cạnh đó, những biểu hiện của tình trạng “trên trải thảm, dưới rải đinh” dù đã được thẳng thắn chỉ rõ và có chỉ đạo kiên quyết chấn chỉnh từ lâu, nhưng vẫn còn tồn tại. Hiện tượng ưu tiên, thiên vị người thân quen, "cánh hẩu", gây bất bình đẳng trong công tác đấu thầu, nhân sự, chính sách, khen thưởng... vẫn xảy ra, kể cả khi không ít trường hợp đã bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Rồi không hiếm cơ quan, ban, ngành, địa phương lạm dụng chủ trương đổi mới, liên tục thay đổi các quy định trong lĩnh vực phụ trách, khiến cấp dưới và người dân rất vất vả “chạy” theo. Đặc biệt, bệnh hình thức, máy móc chạy đua theo phong trào mà không dựa vào năng lực và thực tiễn cơ sở khiến nhân dân chê cười, bức xúc vì không đem lại hiệu quả thiết thực, thậm chí phản tác dụng.

Chủ trương, đường lối đúng, nhưng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thực thi chưa đúng, không nghiêm khiến người dân bất bình và các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng để thổi phồng, kích động tâm lý bất mãn, chống phá nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là điều vô cùng nguy hại vì nó mài mòn niềm tin của nhân dân, phá vỡ “thế trận lòng dân”, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn xã hội.

Khuôn khổ một bài báo không thể kể hết những việc thể hiện chủ trương, đường lối đúng nhưng ở nhiều nơi, cấp cơ sở có tình trạng thực thi méo mó. Song, những hạn chế, sai phạm đó đều có nguyên nhân chung: Nhận thức chưa đầy đủ, vận dụng máy móc, chạy theo phong trào hình thức và nhất là lợi dụng cương vị công tác để tìm cách làm lợi cho mình theo kiểu tiêu cực “làm nghề gì, ăn nghề đó”, tạo cơ chế “xin-cho”, gây khó để... có quà, nhờ vả.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các cơ quan liên quan về công tác tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền (diễn ra ngày 1-10 vừa qua), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ: Cần thống nhất về nhận thức và quan điểm công tác tư tưởng bắt đầu từ thực tiễn, niềm tin của nhân dân phải được xây dựng bằng kết quả thực tiễn. Một thủ tục được giải quyết đúng hạn, một kiến nghị được trả lời thỏa đáng, một dự án hoàn thành đúng tiến độ, một chính sách được thực hiện công bằng đều trực tiếp củng cố niềm tin. Muốn thuyết phục nhân dân phải tôn trọng nhân dân; muốn củng cố niềm tin thì cán bộ phải làm đúng, làm tốt...

Tình trạng chủ trương, chính sách đúng nhưng một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực thi không nghiêm, thậm chí thực hiện sai tồn tại đã lâu. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đã đến lúc toàn hệ thống chính trị và toàn dân phải kiên quyết biến chủ trương, chính sách đúng thành hành động đúng và kết quả cụ thể trong cuộc sống, sự hài lòng của người dân; không thể để những cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, bị suy thoái làm méo mó chính sách, ảnh hưởng tiêu cực tới niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và làm chậm bước phát triển của dân tộc. Đây là vấn đề cấp thiết và trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng cơ quan thanh tra, kiểm tra các cấp, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò giám sát của nhân dân.