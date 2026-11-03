Không để tiền đặt trước trở thành rào cản tham gia đấu giá

Tính tiền đặt trước phù hợp với phương thức thanh toán

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân bên lề phiên thảo luận về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), ĐBQH Thái Thị An Chung (Nghệ An) đánh giá cao việc cơ quan soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý các ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận tổ, thể hiện qua Báo cáo số 927 của Bộ Tư pháp về dự kiến tiếp thu, giải trình bước đầu và dự thảo Luật mới được gửi tới đại biểu.

ĐBQH Thái Thị An Chung (Nghệ An) trao đổi bên lề phiên họp, chiều 3/11. Ảnh: Khánh Duy

Bên cạnh những nội dung đã được tiếp thu, đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện một số quy định về tiền đặt trước khi đấu giá quyền cho thuê tài sản và việc niêm yết, công khai thông tin đấu giá.

Đối với tiền đặt trước khi đấu giá quyền cho thuê tài sản, điểm d khoản 2 Điều 35 dự thảo Luật quy định trường hợp giá khởi điểm được xác định theo đơn giá thuê hằng năm thì tiền đặt trước bằng 5 - 20% giá khởi điểm nhân với tổng thời hạn cho thuê.

Theo đại biểu, cách tính này phản ánh giá trị toàn bộ quyền thuê nhưng có thể tạo gánh nặng tài chính quá lớn nếu người trúng đấu giá được thanh toán tiền thuê từng năm.

Dẫn ví dụ một tài sản có giá thuê khởi điểm 1 tỷ đồng/năm, thời hạn thuê 30 năm, đại biểu phân tích, số tiền đặt trước sẽ dao động từ 1,5 - 6 tỷ đồng. Như vậy, chỉ để tham gia đấu giá, người có nhu cầu đã phải chuẩn bị khoản tiền tương đương nhiều năm tiền thuê. Yêu cầu này có thể hạn chế khả năng tham gia của doanh nghiệp nhỏ, làm giảm số lượng người tham gia và tính cạnh tranh của phiên đấu giá.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Khánh Duy

Từ đó, đại biểu đề nghị sửa điểm d khoản 2 Điều 35 theo hướng phân biệt phương thức thanh toán tiền thuê. Trường hợp trả tiền thuê một lần, tiền đặt trước được tính trên tổng giá trị thuê; trường hợp trả tiền định kỳ, cần xác định tiền đặt trước trên cơ sở tiền thuê của một số kỳ thanh toán, với giới hạn phù hợp.

Đồng thời, đại biểu đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết theo loại tài sản và thời hạn thuê, bảo đảm trách nhiệm của người tham gia đấu giá nhưng không tạo rào cản tài chính quá mức.

Theo khoản 1 Điều 30 dự thảo Luật, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải thông báo công khai hai lần trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. ĐBQH Thái Thị An Chung cho rằng thông tin sau khi đăng tải đã được lưu trữ lâu dài trên hệ thống điện tử và có thể dễ dàng tra cứu theo tên, địa chỉ, thời gian; do đó, chỉ thông báo công khai một lần trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, nhưng phải duy trì công khai liên tục trong thời hạn luật định, có mã định danh và lưu lịch sử cập nhật.

Làm rõ trách nhiệm niêm yết, công khai thông tin đấu giá tại cấp xã

Đối với trách nhiệm niêm yết thông tin đấu giá, đại biểu Thái Thị An Chung thống nhất với quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 29 dự thảo Luật về việc tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết tại UBND cấp xã nơi có bất động sản, quyền sử dụng đất được đưa ra đấu giá. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 29 mới quy định trách nhiệm lưu tài liệu hoặc hình ảnh của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chưa xác định rõ trách nhiệm phối hợp của UBND cấp xã trong quá trình niêm yết.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường chiều 3/11. Ảnh: Khánh Duy

Theo đại biểu, nếu không quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp, có thể xảy ra tình trạng thông báo đã được chuyển đến nhưng niêm yết chậm, bị tháo gỡ trước thời hạn hoặc khó xác minh việc niêm yết có được duy trì liên tục hay không, ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin của người có nhu cầu tham gia đấu giá và có thể làm phát sinh tranh chấp.

Để khắc phục, đại biểu đề nghị bổ sung vào khoản 3 Điều 29 quy định: “UBND cấp xã nơi có bất động sản đấu giá có trách nhiệm phối hợp thực hiện, bảo quản việc niêm yết tại trụ sở trong thời hạn quy định; xác nhận thời điểm bắt đầu, kết thúc niêm yết và thông báo kịp thời cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khi việc niêm yết bị gián đoạn”.

Liên quan đến công khai thông tin trên môi trường điện tử, đại biểu chỉ ra rằng nghĩa vụ đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND cấp xã hiện mới được quy định bắt buộc đối với tài sản là bất động sản theo điểm c khoản 1 Điều 29.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Khánh Duy

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung quy định thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp xã đối với cả tài sản là quyền sử dụng đất theo điểm d khoản 1 Điều 29.

Đồng thời, đại biểu kiến nghị Chính phủ quy định chi tiết cơ chế chia sẻ thông tin từ Cổng Đấu giá tài sản quốc gia với cổng thông tin điện tử cấp xã, bảo đảm thông tin được cập nhật kịp thời, thống nhất và tránh phải nhập lại dữ liệu.