Ngày 25/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp với Thường trực HĐND Thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế. Tại hội nghị, nhiều cử tri đề nghị tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến giá dịch vụ khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT), đấu thầu thuốc, đồng thời kiến nghị chính sách giữ chân nhân viên y tế.

Giá khám, chữa bệnh chưa tính đủ chi phí, thanh toán BHYT còn vướng

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết hiện các bệnh viện phải tự bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động, trong đó nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động khám chữa bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Anh Dũng kiến nghị tại Hội nghị.

Tuy nhiên, giá dịch vụ khám chữa bệnh hiện chưa kết cấu đầy đủ các yếu tố chi phí thực tế mà bệnh viện phải chi trả. Từ thực tiễn hoạt động của đơn vị, bác sĩ Dũng đề nghị sớm rà soát, điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí.

Tại điểm cầu Bà Rịa - Vũng Tàu, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu, nêu 3 khó khăn về kinh phí tại đơn vị gồm: chi phí cung ứng thuốc, triển khai chuyển đổi số và chi trả phụ cấp cho nhân viên y tế.

Theo bác sĩ Giáp, bệnh viện gặp khó khăn trong cân đối nguồn thu viện phí với các khoản chi cho người lao động. Trong khi phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và một số khoản chi khác cho nhân viên y tế đã tăng, bệnh viện vẫn thu viện phí theo mức cũ. Bác sĩ Giáp đề nghị Thành phố xem xét vấn đề giá dịch vụ khám chữa bệnh, đồng thời kiến nghị Chính phủ và Bộ Y tế sớm có chính sách điều chỉnh để bệnh viện có nguồn bù đắp chi phí hoạt động.

Giải đáp về vấn đề giá dịch vụ khám chữa bệnh, đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP, giá khám bệnh, chữa bệnh bao gồm 4 yếu tố chi phí: chi phí trực tiếp, chi phí nhân công, chi phí khấu hao và chi phí quản lý. Tuy nhiên, dịch vụ y tế là loại hàng hóa đặc biệt liên quan trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe con người nên không thể vận hành hoàn toàn theo cơ chế thị trường. Vì vậy, Nhà nước quản lý và kiểm soát chặt chẽ giá dịch vụ khám chữa bệnh nhằm bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi người bệnh và giữ ổn định Quỹ BHYT.

Hiện nay, đối với giá khám chữa bệnh thông thường (áp dụng cho người tham gia BHYT, ngân sách nhà nước cấp và người bệnh tự chi trả nhưng không theo yêu cầu), Chính phủ mới cho phép kết cấu 3/4 yếu tố chi phí, gồm chi phí trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí quản lý.

Theo Sở Y tế, việc này xuất phát từ quá trình chuyển đổi cơ chế tài chính y tế được thực hiện theo lộ trình thận trọng, gắn với khả năng chi trả của người dân, cân đối Quỹ BHYT và quá trình hoàn thiện khung pháp lý. Riêng đối với giá khám chữa bệnh theo yêu cầu, các bệnh viện được quyền quyết định mức giá theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí thực tế và có tích lũy.

Tại điểm cầu Bình Dương, đại diện Trạm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên ghi nhận chủ trương đưa bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ chuyên môn tại trạm y tế là giải pháp thiết thực, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại địa phương.

Tuy nhiên, cử tri cũng đặt vấn đề về điều kiện triển khai và thanh toán BHYT đối với những dịch vụ kỹ thuật do bác sĩ tuyến trên thực hiện tại trạm y tế. Đặc biệt, đối với những kỹ thuật chưa có trong danh mục được phê duyệt hoặc trạm y tế chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện thanh toán, cần có hướng dẫn cụ thể để bảo đảm hoạt động chuyên môn được thực hiện đúng quy định.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp với Thường trực HĐND Thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế.

Đại diện trạm y tế đề nghị Sở Y tế có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc về phạm vi chuyên môn, điều kiện thực hiện kỹ thuật và thanh toán BHYT, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp, an toàn và đầy đủ quyền lợi.

Tại hội nghị, cử tri cũng phản ánh tình trạng có nơi người khám BHYT phải chờ lâu hơn người khám dịch vụ; có trường hợp bị thu thêm tiền mà không được giải thích rõ. Các bệnh viện tuyến cuối vẫn rất đông, người dân phải đi xa, mất cả ngày để khám.

Trả lời về vấn đề trên, Sở Y tế khẳng định người bệnh có bảo hiểm y tế phải được phục vụ đúng quyền lợi, đúng quy định, không được phân biệt đối xử. Theo đó, Sở đã chỉ đạo các bệnh viện phân luồng người bệnh, tăng bàn khám vào giờ cao điểm, cho đăng ký khám trực tuyến, cải tiến khâu tiếp đón và thanh toán.

Với các phản ánh về thu thêm tiền, chỉ định dịch vụ ngoài danh mục bảo hiểm y tế hoặc thái độ phục vụ chưa đúng mực, bệnh viện phải kiểm tra, giải thích cho người bệnh và khắc phục; trường hợp sai phạm sẽ xử lý theo quy định. Đề nghị cử tri khi gặp trường hợp cụ thể thì phản ánh qua đường dây nóng của bệnh viện hoặc của Sở Y tế để được giải quyết kịp thời.

Tháo gỡ vướng mắc BHYT, bảo đảm quyền lợi người bệnh

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết năm 2026, ngành y tế triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thay đổi về địa bàn, tổ chức bộ máy và phương thức quản lý. Sau khi tiếp nhận lĩnh vực an sinh xã hội, bảo vệ trẻ em, bảo trợ xã hội và hợp nhất hệ thống y tế Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành y tế hiện phục vụ hơn 14 triệu dân.

Ông Tăng Chí Thượng phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Sở Y tế cũng chỉ ra 5 nhóm vấn đề cần tập trung giải quyết. Trong đó, cơ chế tài chính và thanh toán BHYT còn bất cập; giá dịch vụ khám chữa bệnh chưa tính đủ các yếu tố chi phí, một số cơ sở y tế công lập gặp khó khăn khi thực hiện tự chủ. Theo báo cáo năm 2026, mức vượt dự toán chi BHYT khoảng 6.000 tỷ đồng; đồng thời, vẫn còn các khoản chi phí liên quan đến một số cơ sở y tế công lập chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đánh giá, các ý kiến tại hội nghị đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc của ngành y tế, từ áp lực biên chế, thu nhập, chế độ đãi ngộ đến cơ chế tự chủ tài chính, thanh toán BHYT, đấu thầu thuốc, vật tư y tế và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đối với vấn đề tự chủ bệnh viện và thanh quyết toán BHYT, ông Huỳnh Thanh Nhân cho rằng không thể phó mặc các bệnh viện công lập tự xoay xở khi giá viện phí chưa được tính đúng, tính đủ chi phí thực tế. Ngân sách Thành phố phải có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chính trị, phục vụ cộng đồng, các chuyên khoa khó thu hút và đầu tư hạ tầng trang thiết bị.

Bên cạnh đó, ông Huỳnh Thanh Nhân đề nghị, Bảo hiểm Xã hội Thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế giải quyết dứt điểm các khoản chi phí khám chữa bệnh BHYT còn tồn đọng, rà soát lại các trường hợp xuất toán hoặc từ chối thanh toán một cách thấu tình, đạt lý.

Ông Huỳnh Thanh Nhân phát biểu kết luận Hội nghị.

"Cần duy trì cơ chế đối thoại định kỳ giữa cơ quan BHXH và các bệnh viện để thống nhất về quy trình giám định, mã hóa bệnh lý, không để sự bất cập về thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến nguồn thu của bệnh viện và quyền lợi của người tham gia BHYT", ông Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh.

Thường trực HĐND Thành phố giao Ban Văn hóa - Xã hội phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố tổng hợp, phân loại kiến nghị theo thẩm quyền giải quyết. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND Thành phố sẽ kiến nghị Trung ương hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế trạm y tế, tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán BHYT đối với điều trị chuyên sâu và hoàn thiện quy định về đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, việc giải quyết kiến nghị của cử tri ngành y tế sẽ được đưa vào chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND Thành phố. Ông đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp với cử tri theo dõi tiến độ thực hiện cam kết của các sở, ngành sau hội nghị.