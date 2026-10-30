Không để thời gian hoàn thuế GTGT kéo dài, ảnh hưởng tới dòng tiền của doanh nghiệp

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội chiều 30/10, đại biểu Tuấn dẫn số liệu tại Báo cáo thẩm tra cho thấy lãi suất bình quân các khoản vay mới khoảng 9,12%/năm, tăng 1,03 điểm phần trăm so với cuối năm 2025; tăng trưởng tín dụng 9 tháng đạt 11,7%, cao hơn mức tăng 10,7% của huy động vốn. Tỷ lệ tín dụng/GDP ước khoảng 155%, cho thấy nền kinh tế đang phụ thuộc đáng kể vào tín dụng ngân hàng.

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, giám sát sát sao diễn biến tăng trưởng tín dụng, đồng thời đánh giá thực chất chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn. Theo đại biểu, cần làm rõ nguồn vốn tín dụng tăng thêm đã được đưa vào những lĩnh vực nào, tạo ra năng lực sản xuất gì và có hình thành dòng tiền để trả nợ hay không. Bởi lẽ, một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhờ vốn vay, nhưng tăng trưởng bền vững phải dựa trên những dự án tạo ra sản phẩm, nâng cao năng suất và hình thành dòng tiền thực.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai những giải pháp hiệu quả hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, trong đó có mở rộng cơ chế bảo lãnh tín dụng, xem xét cả dòng tiền, hợp đồng và đơn hàng trong quá trình thẩm định cho vay.

Đồng thời, cần thực hiện thanh toán đúng hạn các khoản hoàn thuế GTGT, không để thời gian hoàn thuế kéo dài, gây ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp. Đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tập trung hướng dòng vốn vào các doanh nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, bảo đảm các khoản vay thực sự tạo ra sản phẩm, việc làm và nguồn thu để trả nợ.

Bên cạnh những khó khăn về chi phí và nguồn vốn, các vướng mắc trong tổ chức thực thi pháp luật cũng được đại biểu Trần Quốc Tuấn đặc biệt quan tâm. Theo đại biểu, có vốn đã khó, nhưng nếu nguồn vốn tiếp tục bị ách tắc do thủ tục kéo dài và cách áp dụng pháp luật chưa thống nhất thì khó khăn đối với doanh nghiệp càng lớn hơn.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp đang phải gánh chịu các khoản chi phí chờ đợi, chi phí tuân thủ do những vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định pháp luật. Đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm tháo gỡ những khó khăn này, bởi điểm nghẽn pháp lý đang là một trong những trở ngại quan trọng nhất đối với tăng trưởng kinh tế hiện nay.

Đáng chú ý, từ thực tiễn triển khai tại một số địa phương, đại biểu Trần Quốc Tuấn phản ánh những lúng túng trong thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Theo đó, một số dự án năng lượng tái tạo vẫn gặp khó khăn khi áp dụng quy định đối với các dự án đi qua nhiều địa bàn, có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc có phần diện tích sử dụng khu vực biển.

Khi địa phương chưa nhận được hướng dẫn thống nhất từ các bộ, ngành, tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai dự án bị ảnh hưởng kéo dài, làm ách tắc nguồn vốn tư nhân đầu tư vào phát triển kinh tế. Đây là thực tế cho thấy việc cải cách không thể dừng lại ở khâu ban hành quy định mà quan trọng hơn, các quy định phải có khả năng thực thi, giải quyết được những tình huống cụ thể phát sinh trong thực tiễn.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đại biểu Trần Quốc Tuấn cho rằng thước đo của cải cách chính là thời gian và chi phí tuân thủ mà người dân, doanh nghiệp thực sự tiết kiệm được.