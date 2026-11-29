Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo, đồ uống, quần áo, hàng gia dụng. Theo Thống kê tỉnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 10 ước đạt 2.463,54 tỷ đồng, tăng 1,18% so với tháng trước. Mức tăng chủ yếu ở các mặt hàng như: Xăng, dầu các loại tăng 41,46%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 40,2%; lương thực, thực phẩm tăng 15,49%; hàng may mặc tăng 16,23%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 15,22%...

Nhu cầu của người dân đối với các mặt hàng phục vụ sinh hoạt gia tăng trong những tháng cuối năm.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, trong tháng 11/2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông và cung ứng hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân. Chưa xuất hiện điểm nóng về buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, găm hàng hay tăng giá quá mức. Tuy nhiên, vi phạm vẫn tiềm ẩn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc và vận chuyển hàng cấm. Với đặc thù địa bàn miền núi rộng, nhiều xã vùng cao, biên giới, việc chủ động nguồn hàng, bảo đảm lưu thông thông suốt càng có ý nghĩa quan trọng, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu hoặc giá bán tăng do chi phí vận chuyển.

Để đảm bảo nguồn cung, bình ổn hàng hóa dịp cuối năm, ngành Công Thương đã rà soát thị trường, đánh giá khả năng sản xuất, cung ứng hàng hóa, xây dựng phương án cân đối cung cầu và bình ổn thị trường. Nguồn hàng được tính toán cho các tháng trước, trong và sau Tết, tập trung vào lương thực, thực phẩm thiết yếu. Đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch dự trữ tăng từ 10 - 20% so với các tháng thông thường, chủ động bổ sung nguồn cung khi thị trường biến động.

Cùng với ngành chức năng, các đơn vị kinh doanh cũng chủ động chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm. Siêu thị Hoa Ba hiện kinh doanh hơn 30.000 mặt hàng, từ lương thực, thực phẩm đến đồ gia dụng và hàng tiêu dùng thiết yếu. Dự báo sức mua tăng dịp cuối năm, đơn vị dự kiến tăng lượng hàng nhập khoảng 20% so với ngày thường, tập trung vào những mặt hàng có nhu cầu cao như bánh kẹo, bia, nước giải khát...

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa tại Siêu thị Hoa Ba.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Quản lý siêu thị Hoa Ba cho biết: Bên cạnh tăng lượng hàng nhập, siêu thị chú trọng lựa chọn nhà cung cấp uy tín, kiểm soát chất lượng, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm. Đơn vị thường xuyên theo dõi sức mua để điều chỉnh kế hoạch nhập hàng, hạn chế thiếu hụt hoặc tồn kho lớn; đồng thời niêm yết giá công khai, duy trì các chương trình khuyến mại, góp phần ổn định giá bán.

Bên cạnh bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong dịp cuối năm, khi sức mua tăng, một số mặt hàng có thể chịu áp lực tăng giá do nhu cầu thị trường, chi phí vận chuyển hoặc nguồn cung không ổn định. Theo ông Bùi Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, sở phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành nắm bắt diễn biến thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu và thuộc diện bình ổn giá. Đồng thời, kiểm soát phương án, mức giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; theo dõi việc đăng ký, kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh.

Nếu chủ động nguồn cung và bình ổn giá là điều kiện để thị trường ổn định thì kiểm tra, giám sát là giải pháp giữ kỷ cương trong hoạt động kinh doanh. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh triển khai đợt cao điểm kiểm tra trên phạm vi toàn tỉnh, từ tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở đến các đại lý, kho hàng, điểm tập kết, chợ, siêu thị và trung tâm thương mại. Riêng tháng 11/2026, các sở, ngành và lực lượng chức năng đã kiểm tra 319 lượt cơ sở, phát hiện, xử lý 99 vụ với 104 đối tượng vi phạm. Trong đó, xử lý hành chính 61 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 4,84 tỷ đồng; xử lý hình sự 38 vụ với 43 đối tượng.

Bước vào cao điểm mua sắm, phương thức, thủ đoạn vi phạm có thể phức tạp hơn, nhất là việc lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội và dịch vụ vận chuyển để tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Vì vậy, Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao như xăng dầu, khí gas, đồ điện tử, điện gia dụng, quần áo, giày dép, mỹ phẩm; chú trọng phát hiện hành vi đầu cơ, găm hàng, vi phạm niêm yết giá và kinh doanh hàng hóa trên các nền tảng trực tuyến.

Các cửa hàng tạp hóa tại địa bàn vùng cao nhập tăng số lượng các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân dịp cuối năm.

Thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán luôn biến động theo quy luật cung cầu. Vì vậy, để không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, cần kết hợp chủ động nguồn cung, theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành giá linh hoạt với kiểm tra, kiểm soát thường xuyên. Sự phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân sẽ góp phần bảo đảm hàng hóa thiết yếu được cung ứng đầy đủ, chất lượng, giá cả hợp lý, phục vụ Nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm.