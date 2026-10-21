Không để thiếu đá vật liệu xây dựng

Theo thống kê của Sở Công Thương, hiện trên địa bàn tỉnh có 38 mỏ đá của các doanh nghiệp hoạt động khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường. Hằng năm, tổng sản lượng khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng đạt trung bình khoảng 5,6 triệu m3/năm.

Khai thác hết công suất

Qua hơn 9 tháng đầu năm 2026, hầu hết các doanh nghiệp, chủ các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh đã khai thác hết công suất được phép khai thác trong năm. Do vậy, từ đầu tháng 10/2026 đến nay, hầu hết các mỏ đá vôi trên địa bàn tỉnh tạm ngừng hoạt động khai thác.

Công ty Cổ phần Xây dựng, Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc sản xuất sản phẩm đá mạt để cung ứng cho các dự án làm đường giao thông trên địa bàn tỉnh

Điển hình như tại mỏ đá vôi Hồng Phong I (xã Đồng Đăng) của Công ty TNHH Hồng Phong được cấp phép khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường là 530 nghìn m3/năm. Đến nay, công ty đã khai thác hết công suất được phép.

Ông Trần Ngọc Báu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hồng Phong cho biết: Năm 2026, nhu cầu về đá vật liệu xây dựng của các dự án trên địa bàn tỉnh tăng đột biến ngay từ những tháng đầu năm. Do có nhiều đơn hàng nên công ty đã tăng công suất khai thác, đến thời điểm này đã đa đạt 100% công suất được phép khai thác.

Giống như mỏ đá Hồng Phong I, nhiều doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn tỉnh đang gặp tình trạng tương tự, có khách hàng nhưng không còn đá vật liệu để bán.

Ông Đinh Văn Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng, Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc – doanh nghiệp đang đầu tư mỏ đá vôi Lũng Cùng (xã Na Sầm) cho biết: Mỏ đá vôi của công ty có công suất được phép khai thác là 215.000 m3 đá nguyên khối/năm, đến nay, công ty đã khai thác hơn 96% công suất được phép khai thác, công suất còn lại công ty dành để trả sản lượng cho các đơn hàng đã ký kết từ trước, hiện tại chưa dám ký đơn hàng mới.

Tìm hiểu được biết, trong 38 mỏ đá vôi đang hoạt động, tính đến hết tháng 9/2026, tổng sản lượng khai thác của các mỏ đã đạt 5,5 triệu m3 - đạt khoảng 95% công suất đăng ký khai thác trong năm 2026.

Nỗ lực tháo gỡ

Thực trạng các doanh nghiệp khai thác hết công suất của năm khiến các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các dự án giao thông lớn đang thi công trên địa bàn tỉnh bị thiếu hụt cục bộ nguồn vật liệu đá xây dựng.

Ông Trần Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Điển hình như 2 dự án tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang cần khoảng 1 triệu m3 đá vật liệu để phục vụ thi công các hạng mục, nhưng nguồn cung đá vật liệu hiện chỉ đảm bảo khoảng 60% so với nhu cầu.

Ngoài 2 dự án trọng điểm trên, theo ông Bùi Hoàng Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chia sẻ, từ nay đến cuối năm 2026, một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn phải hoàn thành. Tuy vậy, tình trạng thiếu hụt đá vật liệu xây dựng khiến một số thời điểm hoạt động thi công bị chững lại. Điển hình như các dự án mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (giai đoạn 2), vào cuối tháng 9/2026, dự án không thể thi công nền đường do thiếu đá vật liệu xây dựng.

Ngày 26/9/2026, để chủ động nguồn đá vật liệu xây dựng cung ứng cho các dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2707/UBND-KTCN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và chủ đầu tư phối hợp tháo gỡ khó khăn, rà soát, cân đối và ưu tiên cung ứng đầy đủ nguồn vật liệu xây dựng (đặc biệt là đá vật liệu xây dựng) phục vụ các dự án trọng điểm, các công trình quan trọng trên địa bàn.

Để tháo gỡ tình trạng thiếu hụt đá vật liệu xây dựng, từ cuối tháng 9/2026, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh, cũng như gửi văn bản đề nghị các doanh nghiệp hoạt động khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh nhanh chóng triển khai các giải pháp để đảm bảo nguồn cung phục vụ các dự án.

Ông Hoàng Cao Thượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đầu tháng 10/2026, sở đã tổ chức rà soát các mỏ đá vôi có khả năng nâng công suất, từ đó làm việc với các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng diện tích, nâng công suất khai thác mỏ để hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng công suất, mở rộng diện tích khai thác.

Đến thời điểm hiện tại, hồ sơ của Công ty TNHH Hồng Phong về nâng công suất khai thác của mỏ đá vôi Hồng Phong I từ 530 nghìn m3 đá nguyên khối/năm lên 840 nghìn m3 đá nguyên khối/năm và hồ sơ của Công ty Cổ phần Xây dựng, Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc về nâng công suất khai thác của mỏ đá vôi Lũng Cùng từ 215.000 m3 đá nguyên khối/năm lên 450.000 m3 đá nguyên khối/năm đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt và trình UBND tỉnh xem xét. Cùng đó, các cơ quan liên quan của tỉnh cũng đang tiếp tục xem xét, thẩm duyệt hồ sơ nâng công suất và diện tích khai thác mỏ đá vôi của 5 doanh nghiệp khác.

Không chỉ khẩn trương thẩm duyệt hồ sơ nâng công suất và diện tích khai thác mỏ đá vôi của các doanh nghiệp, các sở, ngành liên quan của tỉnh còn thường xuyên làm việc với các doanh nghiệp hoạt động khai thác mỏ đá vôi để đề nghị các doanh nghiệp ưu tiên cung ứng đá vật liệu xây dựng cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Với việc chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc khẩn trương của các cơ quan liên quan, cùng sự đồng thuận của các doanh nghiệp khai thác, theo tính toán của cơ quan chuyên môn, sản lượng đá vật liệu xây dựng trong 2 tháng cuối năm 2026 (tháng 11 và 12/2026) có thể tăng thêm khoảng 400 nghìn m3 đá nguyên khối (tương ứng khoảng 610 nghìn m3 đá sản phẩm), điều này sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung đá vật liệu xây dựng, từ đó giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh.