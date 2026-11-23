Duy trì kiểm soát quyết liệt, thường xuyên

Thời gian qua, xác định vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì kiểm soát quyết liệt, thường xuyên với tinh thần xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nhờ duy trì áp lực liên tục trên khắp các tuyến địa bàn, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, đặc biệt là nhóm người điều khiển ô tô, đã có chuyển biến rõ nét. Tuy vậy, một bộ phận người đi xe máy và tài xế công nghệ vẫn cố tình phớt lờ quy định, lén lút điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia vào khung giờ muộn.

Lực lượng chức năng năng kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Láng. Ảnh PV

Mới đây, vào khuya ngày 20-11, trên tuyến đường Láng - Cầu 361 (phường Láng) - nơi tập trung dày đặc các hàng quán ăn đêm, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm soát nồng độ cồn. Trong ba giờ làm việc, hàng loạt xe ô tô được dừng kiểm tra nhưng không có trường hợp nào vi phạm.

Trái lại, vi phạm tập trung ở người điều khiển xe máy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản nhiều trường hợp cố tình lái xe sau khi uống rượu, bia, trong đó có hai người vượt mức kịch khung với chỉ số đo lên tới 0,686 mg/L và 0,425 mg/L khí thở.

Đáng lo ngại, người vi phạm ở mức 0,686 mg/L vẫn chở theo người thân phía sau. Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện.

Cũng ngay trong ca kiểm tra đêm 20-11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 còn phát hiện ba tài xế xe ôm công nghệ vi phạm nồng độ cồn. Một tài xế phân trần rằng vừa tắt ứng dụng sau cuốc xe cuối ngày, nể bạn bè rủ đi ăn đêm nên uống hai cốc bia rồi tự lái xe về.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô trên tuyến đường Láng. Ảnh PV

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ ngày 15-10 đến 13-11-2026, lực lượng chức năng toàn quốc đã xử lý 54.857 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 3.671 trường hợp so với tháng liền kề trước đó.

Riêng tại Hà Nội, chỉ trong một tuần (từ ngày 12-11 đến 18-11-2026), thông qua tuần tra, kiểm soát kết hợp khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố đã xử lý 8.824 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 1.772 phương tiện, tước giấy phép lái xe 52 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 1.274 trường hợp, trong đó có tới 1.285 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Để hạn chế tâm lý chủ quan

Theo cơ quan chức năng, thực tế kiểm tra tại nhiều tuyến địa bàn cho thấy, không ít người điều khiển phương tiện vẫn giữ tâm lý tự tin vào khả năng làm chủ tay lái, tranh thủ sử dụng rượu, bia ngay trong bữa ăn trưa hoặc sau ca làm việc rồi tự lái xe về nhà.

Điển hình như trong ca kiểm tra buổi trưa ngày 16-11 tại Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức đặc biệt cao, lên tới 0,964 mg/L khí thở, gấp hơn hai lần mức kịch khung của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP sau bữa rượu trưa.

Trước đó không lâu, trên đường Lê Trọng Tấn (phường Hà Đông), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cũng lập biên bản xử lý anh N.X.H điều khiển xe máy vi phạm vượt ngưỡng 0,25 mg/L khí thở sau khi uống bốn cốc bia nhưng vẫn cho rằng bản thân đủ tỉnh táo để lưu thông.

Nhiều trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện theo quy định. Ảnh PV

Trao đổi về thực trạng này, Trung tá Vương Đăng Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, vào dịp cuối tuần và mùa liên hoan cuối năm, tâm lý chủ quan "uống ít không sao" vẫn phổ biến ở một bộ phận người đi xe máy.

Cảm giác tỉnh táo bên ngoài thực chất chỉ là sự đánh lừa của giác quan, trong khi hệ thần kinh đã suy giảm phản xạ. Trung tá Vương Đăng Cường khuyến cáo người dân khi đã sử dụng rượu, bia cần tuyệt đối không cầm lái, chủ động chọn phương tiện công cộng, taxi, xe ôm công nghệ hoặc nhờ người thân đưa đón.

Việc duy trì kiểm tra cả ban ngày lẫn ban đêm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân. Ảnh PV

Trước áp lực giao thông dịp cuối năm, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã chỉ đạo lực lượng toàn quốc kiểm soát linh hoạt cả buổi trưa, buổi tối và sẵn sàng kiểm tra ngay từ sáng sớm để xử lý tình trạng cồn tồn dư từ đêm hôm trước.

Song song đó, theo Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) do Bộ Công an đề xuất giữa tháng 11-2026, lực lượng chức năng có thể căn cứ dữ liệu từ thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ có lưu trữ hình ảnh, thời gian, địa điểm để ra quyết định xử phạt trực tiếp mà không cần lập biên bản giấy, kết nối đồng bộ trên hệ thống giao thông điện tử (VNeTraffic). Quy định này sẽ loại bỏ hoàn toàn tâm lý xin xỏ, chây ỳ khi vi phạm.

Cán bộ Công an phường Ba Đình hướng dẫn các em cách đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ảnh PV

Tại Thủ đô, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khẳng định lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố tiếp tục duy trì phương châm xử lý kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với vi phạm nồng độ cồn.

Các đội địa bàn sẽ tăng cường tuần tra lưu động, thay đổi thời gian và địa điểm kiểm tra linh hoạt tại các tuyến phố tập trung nhiều hàng quán để ngăn ngừa vi phạm từ sớm, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền để việc đã uống rượu, bia thì không lái xe trở thành nếp sống văn minh của mỗi người dân Hà Nội.