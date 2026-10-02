Không để sắp xếp tài sản công dôi dư trên giấy

Việc sắp xếp đơn vị hành chính là yêu cầu lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nhưng cùng với việc tổ chức lại bộ máy, một khối lượng không nhỏ nhà, đất và tài sản công dôi dư cũng đặt ra bài toán phải giải quyết. Đây không đơn thuần là việc hoàn thiện hồ sơ, phương án trên giấy tờ, mà là trách nhiệm quản lý tài sản thuộc sở hữu Nhà nước. Nếu như báo cáo hoàn thành, nhưng thực tế còn vướng mắc, thì việc thất thoát, lãng phí tài sản công là điều khó tránh khỏi. Yêu cầu này đã chạm đúng vào điểm nghẽn dễ phát sinh trong quá trình xử lý tài sản công sau sắp xếp, đó là khoảng cách giữa hồ sơ và thực tế luôn có khoảng cách.

Một cơ sở nhà, đất được đưa vào danh sách đã xử lý, nhưng cửa vẫn đóng, khuôn viên vẫn đầy cỏ dại, công trình tiếp tục xuống cấp, đất đai không được đưa vào sử dụng đúng mục đích, thì về bản chất nguồn lực công vẫn đang bị bỏ quên. Vì thế, xử lý tài sản công dôi dư không thể dừng ở việc “đã có phương án”, mà cần nhìn đến kết quả cuối cùng tại chính cơ sở đó, khi nhà đất dôi dư sau sáp nhập được phát huy công năng trong vai trò khác.

Muốn làm tốt yêu cầu này, vai trò, trách nhiệm của chủ tịch UBND các xã, phường phải được đề cao, chịu trách nhiệm trực tiếp đối với tài sản thuộc thẩm quyền. Các sở, ngành chức năng cũng không chỉ hướng dẫn chung chung, mà phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn thuộc lĩnh vực phụ trách. Trường hợp đủ điều kiện mà chưa ban hành quyết định xử lý thì phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và khẩn trương hoàn thành. Đó là yêu cầu được đưa ra từ người đứng đầu UBND tỉnh.

Việc quản lý tài sản công càng không thể chỉ dựa vào những con số tổng hợp. Một báo cáo có thể cho biết bao nhiêu cơ sở đã được xử lý, bao nhiêu cơ sở còn lại, nhưng chỉ kiểm tra tại hiện trường mới biết một tài sản đã thực sự được đưa vào sử dụng hay vẫn đang xuống cấp từng ngày, gánh theo chi phí bảo quản, sửa chữa. Vì vậy, điều cần nhìn thấy không phải là những con số đẹp trong báo cáo, mà là những trụ sở được sử dụng hiệu quả hơn, những khu đất được đưa vào khai thác đúng quy định, tạo thêm nguồn lực cho phát triển.

Trong bối cảnh tỉnh đang tìm mọi giải pháp mở rộng dư địa tăng thu nhằm thúc đẩy tăng trưởng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, việc xử lý nhà, đất dôi dư càng không thể xem là một công việc riêng của ngành tài chính hay nông nghiệp và môi trường. Đây phải là nhiệm vụ cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền các cấp. Yêu cầu “không để xảy ra tình trạng báo cáo đã xử lý nhưng thực tế tài sản công vẫn bị bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí” cần được xem là một nguyên tắc trong xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn Thanh Hóa.