Không để quyết sách chậm nhịp với cuộc sống

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra ngày 17/10, nhiều nội dung quan trọng đã được xem xét, quyết nghị, từ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa (đợt 2); phê duyệt Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026 (đợt 2), đến chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 45 đoạn tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình đi trung tâm tỉnh Thanh Hóa...

Điều cử tri và Nhân dân chờ đợi sau kỳ họp không chỉ là nghị quyết đã được ban hành, mà là các quyết sách ấy sẽ được tổ chức thực hiện như thế nào.

Một dự án chậm thủ tục có thể kéo theo chậm giải ngân. Một vướng mắc đất đai không được xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến cả tiến độ công trình. Một cơ chế đã ban hành nhưng thiếu hướng dẫn có thể khiến chính quyền cơ sở lúng túng, người dân phải chờ đợi.

Bởi vậy, tinh thần quyết liệt của tỉnh phải được thể hiện trước hết ở khả năng biến quyết định thành công việc cụ thể.

Yêu cầu chuẩn bị sớm kế hoạch đầu tư công năm 2027 mà đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh tại phiên bế mạc kỳ họp cho thấy một vấn đề cốt lõi trong điều hành là, muốn công việc không chậm thì phải chuẩn bị từ trước, không đợi đến khi thời hạn đến gần mới bắt đầu tháo gỡ.

Đặc biệt là, tinh thần kiên quyết “không để tình trạng nghị quyết đã có, nguồn lực đã được quyết định nhưng công việc vẫn chậm vì thủ tục, phối hợp hoặc thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý, không để tồn đọng, kéo dài”.

Thông điệp mà người đứng đầu HĐND tỉnh truyền đi từ nghị trường kỳ họp cho thấy yêu cầu xuyên suốt là nghị quyết phải đi liền với hành động, trách nhiệm phải được đo bằng kết quả cụ thể và hiệu quả thực chất trong cuộc sống.

Từ nghị trường ra cuộc sống phải thống nhất, đồng bộ, không được phép có khoảng trống giữa chủ trương và hành động. Nghị quyết đã ban hành thì công việc phải chuyển động. Nguồn lực đã được quyết định thì phải sớm phát huy hiệu quả. Trách nhiệm đã xác lập thì phải được kiểm chứng bằng kết quả. Chỉ khi ấy, quyết nghị mới không dừng lại ở nghị trường, mà trở thành động lực phát triển của tỉnh.