Không để phát sinh quy hoạch chồng chéo, chính sách gián đoạn

Đồng bộ quy hoạch, tránh chồng chéo và quy hoạch treo

Thảo luận tại Tổ 1 (Hà Nội) về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, ĐBQH Tạ Đình Thi (Hà Nội) bày tỏ hoàn toàn nhất trí và ủng hộ cao với chủ trương điều chỉnh địa giới lần này. Theo đại biểu, việc điều chỉnh 40,06km² diện tích tự nhiên và 1.057 nhân khẩu của tỉnh Phú Thọ, gồm xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, về thành phố Hà Nội không đơn thuần là thay đổi địa giới hành chính mà là bước đi chiến lược, có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần "ý Đảng, lòng dân".

Đại biểu nhấn mạnh, chủ trương này được thực hiện trên cơ sở vận dụng đúng đắn, kịp thời các quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục pháp luật.

ĐBQH Tạ Đình Thi phát biểu thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Văn Tuyến

Về ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu cho rằng khu vực chuyển giao nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô, có tiềm năng lớn về quỹ đất, du lịch sinh thái và kết nối giao thông. Việc điều chỉnh địa giới sẽ giúp Hà Nội mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện quy hoạch đồng bộ hạ tầng, phát huy lợi thế của khu vực. Người dân nơi đây cũng có cơ hội thụ hưởng các chính sách về an sinh, y tế, giáo dục và hạ tầng của Thủ đô.

Đánh giá về tính hợp lý của phương án, đại biểu cho biết, sau điều chỉnh, Hà Nội có diện tích 3.399,90km², dân số 8.808.582 người; Phú Thọ còn 9.306,64km² và 4.021.581 người. Các đơn vị hành chính cấp tỉnh giáp ranh được xác định rõ ràng, bảo đảm tính liên tục, ổn định trong quản lý nhà nước.

Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ĐBQH Tạ Đình Thi đề nghị Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội khẩn trương rà soát, điều chỉnh, tích hợp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết của khu vực mới sáp nhập vào Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026.

Trong đó, cần đặc biệt chú trọng quy hoạch sử dụng đất, giao thông kết nối và bảo tồn các giá trị môi trường, sinh thái, văn hóa, lịch sử đặc thù của vùng Kỳ Sơn – Lương Sơn – Ba Vì. Việc rà soát phải bảo đảm tránh tình trạng quy hoạch treo, chồng chéo hoặc xung đột giữa quy hoạch cũ của Phú Thọ và quy hoạch mới của Hà Nội, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, doanh nghiệp.

Thiết lập cơ chế phối hợp quản lý liên vùng

Theo ĐBQH Tạ Đình Thi, điều chỉnh địa giới hành chính mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý liên vùng giữa Hà Nội và Phú Thọ. Do đó, cần sớm thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa hai địa phương trong quản lý tài nguyên nước, nhất là lưu vực sông Đà; quản lý rừng, phòng chống lụt bão, ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý quy hoạch xây dựng dọc các tuyến giao thông huyết mạch. Đại biểu lưu ý, nếu thiếu cơ chế phối hợp thống nhất, tình trạng "mỗi bên làm một kiểu" có thể phát sinh, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp sinh sống, làm việc tại khu vực giáp ranh.

Đối với các vấn đề chuyển tiếp, dù dự thảo Nghị quyết đã quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 3 về việc tiếp tục áp dụng các văn bản, giấy tờ và chính sách đã ban hành, đại biểu đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết và thiết lập đầu mối "một cửa" để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Văn Tuyến

Về thủ tục hành chính, cần bảo đảm việc chuyển đổi các loại giấy tờ như căn cước công dân, giấy tờ cư trú, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh... được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, không gây phiền hà, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Về chế độ, chính sách, mặc dù dự thảo cho phép tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành đến hết thời hạn áp dụng, nhưng cần sớm xây dựng lộ trình cụ thể để người dân biết thời điểm được thụ hưởng các chính sách của Hà Nội, như bảo hiểm y tế, giáo dục, hỗ trợ nông nghiệp. Sự minh bạch, rõ ràng trong lộ trình chuyển tiếp là yếu tố quan trọng để tạo đồng thuận xã hội.

Đối với tổ chức bộ máy, nhân sự, đại biểu đề nghị quan tâm sắp xếp, ổn định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị hành chính mới sáp nhập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời bảo đảm tính liên tục của bộ máy và hoạt động bình thường của người dân, doanh nghiệp.

Khẳng định điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ là quyết sách lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của hai địa phương, ĐBQH Tạ Đình Thi tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự tham gia, hưởng ứng của người dân, Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.

Cần quy định rõ trách nhiệm, thời hạn chuyển tiếp

Thảo luận tại tổ, ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà bày tỏ nhất trí cao với chủ trương điều chỉnh. Theo đại biểu, việc chuyển 25,29km² diện tích còn lại của Vườn quốc gia Ba Vì cùng 14,77km² vùng đệm về Hà Nội sẽ chấm dứt tình trạng “một Vườn quốc gia, hai địa giới hành chính cấp tỉnh”. Đại biểu cũng đánh giá cao phương án không di dời 243 hộ với 1.057 người tại xóm Mom, xóm Bu Chằm.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng Điều 3 dự thảo Nghị quyết còn khái quát, chưa cụ thể hóa các cam kết trong Đề án. Dẫn Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị, đại biểu đề nghị đưa những nội dung cốt lõi, có thời hạn vào Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức thực hiện và giám sát.

ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà phát biểu thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Văn Tuyến

Góp ý khoản 2 Điều 3, đại biểu đề nghị quy định cụ thể lộ trình bàn giao hồ sơ, dữ liệu, phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước ngày 1/1/2027; hoàn thành bàn giao trong 6 tháng và điều chỉnh quy hoạch trong 24 tháng. Đại biểu lưu ý, trong 664ha vùng đệm chuyển về xã Ba Vì có 539ha đất lâm nghiệp. Việc chuyển giao diễn ra vào mùa khô, nguy cơ cháy rừng cao. Vì vậy, nếu hồ sơ và phương án phòng cháy, chữa cháy rừng không được bàn giao kịp thời, chính quyền địa phương có thể gặp khó khăn trong thực hiện trách nhiệm quản lý.

Đối với các dự án trong khu vực điều chỉnh, đại biểu đề nghị rà soát chặt chẽ tính pháp lý, nhất là các dự án trong vùng đệm rừng đặc dụng. Tỉnh Phú Thọ cần chủ trì rà soát pháp lý, tiến độ, nghĩa vụ tài chính và việc tuân thủ quy định về đất đai, lâm nghiệp, môi trường trước khi bàn giao; Hà Nội tiếp nhận, xử lý các dự án vi phạm, chậm tiến độ theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà cũng lưu ý, dù việc điều chỉnh địa giới không làm phát sinh di dời nơi ở, một số hộ dân vẫn có thể chịu tác động từ các dự án đầu tư. Do đó, cần công khai danh mục dự án, số hộ bị ảnh hưởng và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm áp dụng chính sách thống nhất, có lợi cho người dân. Chính phủ cần báo cáo Quốc hội kết quả rà soát tại kỳ họp gần nhất.

Về chuyển tiếp chế độ, chính sách tại khoản 4 Điều 3, đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi, mức hưởng, thời hạn và nguồn kinh phí thực hiện. Từ ngày 1/1/2027, chính sách của Hà Nội được áp dụng tại khu vực điều chỉnh; vì vậy, cần có quy định cụ thể đối với những chính sách của Phú Thọ đang thực hiện, nhất là trường hợp có mức hỗ trợ cao hơn hoặc áp dụng cho nhóm đối tượng chưa được chính sách của Hà Nội bao phủ.

Theo ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà, người dân cần được tiếp tục hưởng chính sách có lợi hơn đến hết thời hạn hoặc đến khi Hà Nội ban hành chính sách thay thế, nhưng không chi trả trùng lặp cho cùng một đối tượng, cùng một nội dung. Đồng thời, cần xác định rõ cơ quan có trách nhiệm quyết định chuyển tiếp và nguồn ngân sách bảo đảm, tránh để chính sách bị gián đoạn. Đại biểu đề nghị HĐND, UBND thành phố Hà Nội rà soát, quyết định việc chuyển tiếp chính sách trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực; kinh phí do ngân sách thành phố bảo đảm.

ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà nhấn mạnh, việc cụ thể hóa các cam kết thành quy định rõ trách nhiệm, thời hạn sẽ giúp quá trình điều chỉnh địa giới được triển khai thông suốt, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tại khu vực chuyển giao.