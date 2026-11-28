Một phiên tòa xét xử vụ án hình sự tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2026, TAND hai cấp trong tỉnh thụ lý 8.600 vụ án, vụ việc, giải quyết 8.393 vụ, việc, đạt tỷ lệ 98%. So với cùng kỳ, số vụ thụ lý tăng 523 vụ, số vụ giải quyết tăng 636 vụ, tỷ lệ giải quyết tăng 2%.

Trong quá trình giải quyết, xét xử, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan, kịp thời đưa ra xét xử các vụ án, nhất là những vụ việc phức tạp. Hoạt động tranh tụng được chú trọng, hình phạt áp dụng đối với bị cáo bảo đảm tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Để bảo đảm chất lượng xét xử, việc nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra và đánh giá chứng cứ được thực hiện thận trọng, khách quan. Thẩm phán xem xét toàn diện chứng cứ buộc tội và gỡ tội, đánh giá tính hợp pháp, xác thực của từng tài liệu, lời khai; tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, không lấy lời nhận tội làm chứng cứ duy nhất để kết tội. Những vấn đề chưa rõ phải được kiểm tra, làm sáng tỏ tại phiên tòa.

Giữ vai trò trung tâm trong hoạt động xét xử là đội ngũ Thẩm phán, những người trực tiếp nghiên cứu, đánh giá chứng cứ và đưa ra phán quyết. Trước áp lực về số lượng, tiến độ giải quyết án và tính chất phức tạp của các vụ việc, mỗi Thẩm phán phải giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, tránh định kiến, chủ quan trong đánh giá chứng cứ.

Một cuộc họp rút kinh nghiệm trong hoạt động xét xử tại TAND Khu vực 1.

Hồ sơ điều tra là căn cứ quan trọng, song mọi chứng cứ đều phải được kiểm tra, đánh giá công khai tại phiên tòa, bảo đảm việc xét hỏi và tranh tụng thực chất. Thẩm phán Nguyễn Thị Tứ Xuân, TAND Khu vực 1, cho biết: Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, xác định những vấn đề cần chứng minh. Khi chứng cứ chưa đầy đủ hoặc còn mâu thuẫn, phải xử lý theo đúng quy định tố tụng, không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp yêu cầu chứng minh.

Cùng với trách nhiệm của từng cán bộ, công tác quản lý, điều hành và kiểm tra nội bộ cũng được các đơn vị quan tâm. Chánh án có trách nhiệm phân công án phù hợp với năng lực Thẩm phán, theo dõi tiến độ, chất lượng giải quyết, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn.

Việc tổ chức rút kinh nghiệm đối với các bản án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, tăng cường trao đổi nghiệp vụ và bồi dưỡng kỹ năng xét xử góp phần phòng ngừa sai sót.

Thẩm phán Vương Hồng Giang, Chánh án TAND Khu vực 1, cho biết: Đơn vị xác định phòng ngừa oan, sai và không bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức. Lãnh đạo chú trọng kiểm tra, đôn đốc, phân công án phù hợp với năng lực Thẩm phán; đồng thời tăng cường trao đổi nghiệp vụ, kịp thời nhận diện những vấn đề pháp lý phức tạp để có hướng giải quyết đúng quy định.

Không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm đòi hỏi sự cẩn trọng, khách quan và trách nhiệm trong từng khâu xét xử. Mỗi bản án đúng pháp luật, dựa trên chứng cứ và sự thật khách quan sẽ góp phần bảo vệ công lý, củng cố niềm tin của nhân dân.