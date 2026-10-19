Không để những vật dụng chứa nước thành môi trường cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân lược bỏ các vật dụng cụ chứa nước không cần thiết để phòng bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: THẮNG ĐẠT)

Tuy nhiên, để kiểm soát dịch bệnh này một cách chủ động và hiệu quả, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, ngành y tế, các đơn vị có liên quan, mỗi người dân cần chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do ngành y tế tổ chức. Trong đó, người dân cần thực hiện nghiêm việc thường xuyên thau rửa, đậy kín các dụng cụ chứa nước, loại bỏ vật dụng không cần thiết và không để nước đọng kéo dài, đây là những việc làm thiết thực nhằm ngăn muỗi sinh sôi, góp phần kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thời gian qua, gia đình bà Nguyễn Thị Rực (phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội) đã được cán bộ y tế phường đến tận gia đình kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, qua đó góp phần cùng các gia đình trên địa bàn triển khai công tác phòng dịch bệnh hiệu quả.

Theo bà Rực, sau khi được hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, gia đình đã chủ động lược bỏ các vật dụng chứa nước, hay úp các vật dụng chứa nước chưa dùng đến để tránh muỗi sinh sản, phát triển và lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, khi ngành y tế triển khai phun hóa chất diệt muỗi, triển khai các buổi vệ sinh môi trường bản thân bà, các thành viên trong gia đình đều chấp hành và tham gia đầy đủ.

Giám đốc Trạm Y tế phường Đại Mỗ (Thành phố Hà Nội) Phan Thị Long Hoa cho biết: từ đầu năm đến nay, phường Đại Mỗ ghi nhận 90 ca mắc sốt xuất huyết. Nguy cơ lây lan vẫn hiện hữu nếu các ổ bọ gậy không được phát hiện và xử lý triệt để.

Trước tình hình này, Trạm Y tế phường tăng cường giám sát dịch tễ, kiểm tra các khu vực nguy cơ, triển khai biện pháp xử lý theo chuyên môn, chủ động kiểm soát dịch bệnh ngay từ cơ sở như: tổ chức 4 chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các điểm nguy cơ cao như tại các ổ dịch có ghi nhận ca bệnh, ổ dịch cũ, các công trường xây dựng; phối hợp đội phòng bệnh cộng đồng giám sát tại các điểm nguy cơ, giám sát ca bệnh, hướng dẫn người dân tổng vệ sinh môi trường và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại gia đình.

Tuy nhiên, qua giám sát thực tế cho thấy, tại một số hộ gia đình trên địa bàn những vật dụng quen thuộc như bình hoa, chai nhựa, vỏ hộp hay đồ dùng phế thải chưa được vệ sinh, thu gom, loại bỏ triệt để hoặc lật úp đúng các vật dụng này đúng cách đã tạo môi trường thuận lợi cho muỗi đẻ trứng, tạo điều kiện cho bọ gậy phát triển. Nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, bọ gậy sẽ phát triển thành muỗi trưởng thành, làm gia tăng nguy cơ lây truyền sốt xuất huyết trong cộng đồng. Do vậy, việc kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng đọng nước, diệt bọ gậy luôn được chính quyền địa phương, trạm y tế coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, kiểm soát chặt chẽ lây lan trong cộng đồng.

Phun hóa chất diệt muỗi tại cộng đồng. (Ảnh: THẮNG ĐẠT)

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 9/10 đến ngày 16/10), toàn thành phố ghi nhận 509 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 91 phường, xã. Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 4.860 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 120 phường, xã, không trường hợp tử vong. Đáng chú ý, trong tuần ghi nhận 17 ổ dịch sốt xuất huyết mới. Hiện thành phố còn 30 ổ dịch đang hoạt động tại cộng đồng.

Để phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả, Tiến sĩ, Bác sĩ Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội đề nghị mỗi gia đình hãy dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra và loại bỏ các ổ bọ gậy trong các vật dụng chứa nước sinh hoạt, thau rửa, đậy nắp các bể nước, thả cá vào bể cảnh để tiêu diệt bọ gậy; cần thay nước lọ hoa thường xuyên, nhỏ muối hoặc hóa chất vào các bát nước kê chân chạn, bể cảnh hoặc hòn non bộ; lật úp, loại bỏ các dụng cụ chứa nước không sử dụng… để không tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng, phát triển.

Mặt khác, người dân cần tích cực phối hợp chính quyền và Trạm Y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy, phun hóa chất phòng, chống dịch; thực hiện ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt điện muỗi... để diệt muỗi và phòng muỗi đốt. Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột, đau đầu, xuất huyết dưới da... cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

Đối với ngành y tế các địa phương tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tổ chức triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi chủ động căn cứ theo diễn biến tình hình dịch và kết quả giám sát nguy cơ trong giai đoạn cao điểm dịch từ nay đến tháng 11 hằng năm; tăng cường giám sát phát hiện người bệnh sốt xuất huyết tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng.