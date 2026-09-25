Không để những khó khăn, vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng; đại diện các sở, ngành thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát và Tổ công tác; Thường trực Đảng ủy 14 xã gồm: Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng, Thọ Xuân, Lam Sơn, Sao Vàng, Xuân Hòa, Xuân Lập, Thọ Lập, Thọ Long và Xuân Tín.

Đại diện Đảng ủy các địa phương dự hội nghị.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy, UBND 14 xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khá đồng bộ, gắn mục tiêu tăng trưởng với 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: giải phóng mặt bằng; thu tiền sử dụng đất; giải ngân vốn đầu tư công; quản lý đất đai, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát dự hội nghị.

Nhiều địa phương đạt kết quả tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như các xã Ngọc Trạo, Thành Vinh, Thạch Quảng, Sao Vàng... đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, công tác thu tiền sử dụng đất và giải ngân vốn đầu tư đảm bảo theo kế hoạch UBND tỉnh giao.

Đối với công tác làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, các xã cơ bản đáp ứng yêu cầu. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định, bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp thông suốt.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, theo đánh giá, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm giữa các địa phương còn chênh lệch lớn; một số chỉ tiêu đạt thấp so với yêu cầu tiến độ của tỉnh. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số xã còn rất chậm; thu tiền sử dụng đất và giải ngân vốn đầu tư công tại các xã Thạch Bình, Vân Du, Thọ Lập, Xuân Tín và Thọ Xuân chưa đáp ứng kế hoạch, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực đầu tư và tiến độ triển khai các dự án.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thọ Xuân Thái Xuân Cường phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Bình Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại hội nghị.

Một số khó khăn, vướng mắc kéo dài chưa được các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm, như hồ sơ địa chính thiếu đồng bộ; xác định chính sách bồi thường, hỗ trợ, sử dụng đất, nhận giao khoán đất chưa có cơ chế xử lý; một số trường hợp người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ. Bên cạnh đó, việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai tuy đạt nhiều kết quả nhưng chưa hoàn thành theo kế hoạch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến của các địa phương, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, các địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, không để những khó khăn, vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, UBND các xã rà soát toàn bộ các nhiệm vụ chưa hoàn thành, xác định rõ từng nội dung, tiến độ và nguyên nhân; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng tuần, từng tháng. Việc giao nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo các phòng chuyên môn và cán bộ trực tiếp thực hiện. Các địa phương phải định kỳ kiểm điểm tiến độ, kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh để xử lý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cũng yêu cầu các xã tập trung xử lý tài sản dôi dư còn tồn đọng; tiếp tục đẩy mạnh quản lý đất đai, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; tập trung thực hiện các nhiệm vụ tạo nguồn thu, giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng, qua đó tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đối với các sở, ngành, đồng chí đề nghị theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải chủ động phối hợp, hướng dẫn và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng và những nội dung vượt thẩm quyền của cấp xã; đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, không để việc xử lý ở cấp sở, ngành trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Về công tác cán bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp thu tối đa các ý kiến trao đổi tại hội nghị để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo, bảo đảm đánh giá đúng thực chất, khách quan và sát với tình hình cơ sở.

Đối với các xã, cần rà soát lại các quy chế, quy định về công tác cán bộ; chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, nhất là những vị trí yêu cầu chuyên môn sâu. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, tập trung vào những khâu dễ phát sinh sai sót; chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ thực tế.

Các địa phương đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu trong công tác cán bộ, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, tra cứu và khai thác thông tin, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những kiến nghị, đề xuất của các địa phương được Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận, tổng hợp để chuyển các sở, ngành chuyên môn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.