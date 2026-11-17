Bất cập từ hồ sơ đến hiện trạng sử dụng

Thêm phòng học, cải tạo bếp ăn, lắp mái che sân trường… là những thay đổi trong quá trình sử dụng công trình nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Tuy nhiên, qua rà soát tại Quảng Ninh, cơ quan chức năng ghi nhận một số hạng mục được xây dựng, cải tạo không đúng hồ sơ được duyệt, ảnh hưởng đến điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Bảo đảm an toàn PCCC trong trường học góp phần bảo vệ học sinh, giáo viên và duy trì môi trường học tập an toàn.

Theo tổng hợp của Sở Xây dựng Quảng Ninh, từ tháng 7/2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cùng chính quyền địa phương kiểm tra các cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Qua đó, ghi nhận 32 lượt công trình trường học, điểm trường tại 18 xã, phường còn tồn tại hoặc chưa đủ cơ sở đánh giá điều kiện an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Các bất cập xuất hiện cả trong hồ sơ quản lý và hiện trạng công trình. Một số cơ sở thiếu hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình và hồ sơ quản lý PCCC.

Nhiều công trình đã đưa vào khai thác khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

Đáng chú ý, hiện trạng sử dụng tại một số trường học có sự thay đổi so với giấy phép được cấp. Ngoài việc xây dựng bổ sung phòng học, khu vui chơi, sảnh, thang thép, có cơ sở tự ý cải tạo công năng phòng bếp, thay đổi kích thước lối thoát hiểm hoặc không bố trí thang thoát hiểm theo thiết kế được duyệt.

Tại một số công trình, mái tôn che sân nội bộ gây cản trở khả năng tiếp cận của xe chữa cháy. Hệ thống PCCC hiện hữu chưa được nâng cấp, cải tạo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới.

Đây là những bất cập liên quan trực tiếp đến khả năng thoát nạn và tổ chức chữa cháy khi xảy ra sự cố.

Cùng với đó, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng thuê nhà ở làm trường mầm non nhưng sử dụng công trình không phù hợp với mục đích sử dụng đất; nhiều điểm trường chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng đề nghị UBND các địa phương mở rộng rà soát đối với toàn bộ cơ sở giáo dục, từ trường công lập, ngoài công lập đến điểm trường, lớp học tạm.

Trong đó, cần đặc biệt chú ý các khu vực nhà tạm, bếp ăn, kho, khu nội trú, công trình cải tạo chuyển đổi công năng và nhà ở riêng lẻ được thuê làm cơ sở giáo dục.

Khu nội trú là một trong những khu vực cần chú trọng rà soát điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục.

Ngành Giáo dục cũng được yêu cầu tăng cường quản lý, không cấp mới, không gia hạn và xem xét đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở ngoài công lập vi phạm pháp luật về xây dựng, đất đai và PCCC nhưng chưa khắc phục.

Rà soát phải đi cùng khắc phục

Những tồn tại được phát hiện cho thấy việc bảo đảm an toàn trường học cần được theo dõi xuyên suốt, từ thiết kế, xây dựng đến khai thác, sử dụng.

Đặc biệt, khi bổ sung hạng mục hoặc thay đổi công năng, các điều kiện về thoát nạn, tiếp cận chữa cháy và hệ thống PCCC phải được xem xét đồng thời.

Để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ này, đầu tháng 10/2026, Sở Xây dựng Quảng Ninh đã tổ chức tập huấn chuyên sâu về thẩm định thiết kế và kiểm tra PCCC trong công trình xây dựng cho 138 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Quảng Ninh hướng dẫn kỹ năng cơ bản về PCCC cho các em học sinh.

Ông Triệu Việt Cường, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết: “Công tác quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ quan chuyên môn về xây dựng là nhiệm vụ mới, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Thông qua đào tạo, tập huấn, ngành Xây dựng hướng tới chuẩn hóa quy trình, thống nhất cách thức triển khai và tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn trong thực tiễn thẩm định, kiểm tra”.

Việc rà soát tại các cơ sở giáo dục được triển khai cùng hoạt động kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã tổ chức 1.899 lượt kiểm tra tại các cơ sở, phát hiện và xử phạt 140 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 1,087 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Quảng Ninh duy trì hơn 800 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng và tổ chữa cháy tình nguyện. Hàng trăm phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được tổ chức thực tập nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống ban đầu, phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an Quảng Ninh, thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì chế độ thường trực chiến đấu 24/24 giờ, đồng thời kiên quyết đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở khắc phục dứt điểm những tồn tại, vi phạm về an toàn cháy, nổ.

Đối với trường học, kết quả rà soát cần được tiếp nối bằng việc khắc phục cụ thể ở từng công trình, từng hạng mục. Một lối thoát nạn bị thay đổi, một mái che cản đường xe chữa cháy hay hệ thống PCCC chưa đáp ứng yêu cầu đều cần được xử lý kịp thời.

Trách nhiệm của đơn vị quản lý, sử dụng công trình và sự kiểm tra, đôn đốc của cơ quan chức năng phải được thực hiện thường xuyên để những bất cập đã phát hiện không tiếp tục kéo dài qua các năm học.