Không để người tiêu dùng phải nộp lại hồ sơ khi chuyển cơ quan giải quyết
Sáng 28/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/khong-de-nguoi-tieu-dung-phai-nop-lai-ho-so-khi-chuyen-co-quan-giai-quyet-10440912.html