Không để người tiêu dùng phải nộp lại hồ sơ khi chuyển cơ quan giải quyết

Trong khuôn khổ Hội nghị AAAP 2026, trong phiên chuyên đề về chăn nuôi bền vững chiều ngày 28/10, các chuyên gia chia sẻ thông điệp chăn nuôi chỉ có thể phát triển bền vững khi nâng cao năng suất đi đôi với giảm phát thải và mang lại lợi ích kinh tế cho người nông dân.