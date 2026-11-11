Không để người nộp thuế gặp khó về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin NNT, thửa đất và kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế. Tập trung xử lý dữ liệu lịch sử, thông tin sai lệch, trùng lặp và các trường hợp bỏ sót đối tượng quản lý kịp thời điều chỉnh khi có đủ căn cứ theo quy định.

Các cơ quan thuế tiếp tục thực hiện rà soát tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (PNN) được cập nhật theo địa bàn hành chính 2 cấp:Rà soát danh mục loại đất, loại đường, tổ/thôn, đường/vùng, đoạn đường/khu vực và giá đất; cập nhật địa chỉ thửa đất, mã cơ quan thuế quản lý, địa bàn phát sinh khoản thu. Trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý, thực hiện chuyển tờ khai, dữ liệu nợ, nộp thừa và cập nhật trạng thái chuyển địa bàn.

Chủ động khai thác cơ sở dữ liệu ngành thuế (Ứng dụng quản lý thuế tập trung, Ứng dụng Quản lý trước bạ, nhà đất) rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ thuế sử dụng đất PNN về người nộp thuế (NNT). Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan liên quan trên địa bàn để lên danh sách, đối chiếu dữ liệu đất đai, thông tin biến động về người sử dụng đất và kết quả nộp ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở đó đôn đốc và hướng dẫn NNT nộp tờ khai thuế và điều chỉnh thông tin kịp thời. Rà soát, chuẩn hóa thông tin về nghĩa vụ thuế sử dụng đất PNN:100% NNT nộp thừa phải được xác nhận số thừa đúng trên chức năng 8.15.1.2. Tra cứu/Cập nhật kết quả rà soát dữ liệu nộp thừa TMS.

Các nhiệm vụ, giải pháp đang được triển khai thực hiện nhằm tập trung hỗ trợ tối đa, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc cho NNT trong quá trình thực hiện, nâng cao hiệu quả quản lý thuế sử dụng đất PNN trên toàn quốc.

Cục Thuế đã tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ cắt giảm TTHC, thành phần hồ sơ tại Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Nghị định 252/2026/NĐ-CP và Thông tư số 89/2026/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Theo đó, bãi bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan chức năng trên Tờ khai thuế sử dụng đất PNN; không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, hồ sơ mà cơ quan nhà nước đã có và đủ điều kiện kết nối dữ liệu; không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp cơ quan thuế đã kết nối và có đầy đủ thông tin về đất do CSDL quốc gia, CSDL của cơ quan nông nghiệp môi trưởng cung cấp.