Không để người mua nhà chịu thay hậu quả sai phạm của chủ đầu tư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Quochoi.vn.

Sáng 26/10, sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án luật, Quốc hội tiến hành phiên thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Liên quan dự án Luật này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ quan điểm đồng tình với hướng cắt giảm các thủ tục liên quan, giảm phiền hà cho người dân, tổ chức; đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát an toàn trong quản lý.

Giảm thủ tục phải đi kèm khả năng kiểm soát đối tượng sử dụng

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đưa ra 3 định hướng nội dung để cơ quan soạn thảo tập trung xây dựng dự án luật hiệu quả.

Cụ thể, giảm thủ tục về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải đi cùng với khả năng kiểm soát đối tượng trong quá trình lưu thông các sản phẩm này. Bãi bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ cần gắn với kiểm tra các điều kiện cần phải tuân thủ.

“Đây là những loại hàng hóa đặc biệt, đặc thù, sử dụng sai đối tượng, sai mục đích có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Do đó, phải kiểm soát nguồn gốc, người được mua, số lượng mua bán, xử lý doanh nghiệp khi chấm dứt hoạt động, bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý.

Cắt giảm giấy tờ trong hồ sơ trang bị vũ khí phải đi cùng cơ chế xác minh, không yêu cầu nộp các văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền thì mới đối chiếu những thông tin đó. Các cơ quan Nhà nước chủ động khai thác dữ liệu đã có, không bắt các tổ chức cung cấp lại các thông tin và chịu trách nhiệm kết quả xác minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói thêm yêu cầu này nằm trong phạm vi nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức Nhà nước.

“Trước đây, nếu thiếu dữ liệu thường yêu cầu người dân, tổ chức phải khai báo lại. Nhưng định hướng hiện nay là đã khai báo rồi thì cơ quan Nhà nước phải lưu trữ, quản lý dữ liệu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và cho biết việc liên thông dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước vừa giúp giảm thủ tục phiền hà cho người dân, vừa giảm thủ tục của các cơ quan Nhà nước.

Làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư, bảo vệ người mua nhà

Vấn đề thứ hai được đặt ra là chuyển sang hậu kiểm phòng cháy chữa cháy, ngăn ngừa nguy cơ, nguy hiểm trước khi xảy ra cháy nổ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là nội dung rất quan trọng. Bỏ thủ tục kiểm tra, công tác nghiệm thu của cơ quan Nhà nước không đồng nghĩa bỏ trách nhiệm nghiệm thu của chủ đầu tư, chủ sở hữu trước khi đưa công trình, phương tiện vào sử dụng.

Thiết kế công trình, phương tiện được thẩm định có thể đúng nhưng chưa bảo đảm công trình được thi công đúng và vận hành an toàn. Do đó, phải quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công, giám sát trong xác nhận, chất lượng thực tế công trình, phương tiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn, thi công, giám sát... của công trình liên quan vấn đề phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Quochoi.vn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trước đây vì không thực hiện nghiêm túc trong cả quá trình dẫn tới phải kiểm tra, khai báo nhiều lần. Nếu thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, quy định ngay từ đầu, vừa giảm bớt được thủ tục và kiểm tra, mà vẫn bảo đảm an toàn công trình, phương tiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa nhấn mạnh phải quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công, giám sát trong xác nhận, chất lượng thực tế và xử lý nghiêm việc làm sai. Người mua nhà, thuê nơi kinh doanh không thể tự kiểm chứng về chất lượng toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy, nên không thể để người dân phải chịu thay hậu quả sai phạm của chủ đầu tư.

Ngoài ra, khi có vi phạm phải khắc phục nguy cơ, xác định trách nhiệm bồi thường theo pháp luật, giải quyết quyền lợi của người thiệt hại.

Báo cáo giải trình của cơ quan soạn thảo đã có quy định về cập nhật hoặc thông báo kết quả nghiệm thu trước khi đưa công trình, phương tiện vào sử dụng, nhưng cần quy định rõ ai tiếp nhận, đánh giá nguy cơ và có quyết định kiểm tra.

Công trình có nguy cơ cao thì phải giám sát kịp thời, cơ sở chấp hành tốt cần giảm kiểm tra không cần thiết. Phải duy trì an toàn trong suốt quá trình sử dụng công trình, nhất là khi cải tạo hoặc thay đổi công năng, sửa chữa, cơi nới.

Việc bỏ giấy phép lưu thông phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cũng phải đi cùng với kiểm soát chất lượng, truy xuất, thu hồi. Thiết bị dùng để cứu người phải hoạt động tin cậy khi cần sử dụng.

Vấn đề thứ 3 được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra liên quan dự án Luật mới là tháo gỡ những vướng mắc phải gắn với các giải pháp an toàn để thực hiện. Với các cơ sở cũ chưa đáp ứng được yêu cầu phòng cháy chữa cháy, cần phân loại, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật để khả thi, cơ sở nào có thể khắc phục được thì phải chỉ rõ việc cần làm.

“Trường hợp nguy hiểm trực tiếp thì phải xử lý kịp thời, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi kéo dài, cũng không hợp thức hóa trạng thái không an toàn thông qua các cơ sở, các công trình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng nhấn mạnh quan điểm Luật mới phải đảm bảo đồng bộ các quy định pháp luật về xây dựng, chất lượng sản phẩm, Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị… Bỏ yêu cầu giấy tờ, sửa căn cứ xử lý nhưng phải duy trì cơ chế xử lý công trình không an toàn, quy định chuyển tiếp, kế thừa kết quả đã được giải quyết.