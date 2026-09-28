Không để người khuyết tật đứng ngoài tiến trình phát triển của đất nước

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong đó, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc việc chuyển đổi mạnh mẽ trong nhận thức, tư duy, chính sách đối với người khuyết tật từ chăm sóc, trợ giúp sang bảo đảm quyền bình đẳng, ưu tiên cơ hội hòa nhập và phát triển đối với người khuyết tật; chăm lo, bảo đảm quyền và tạo cơ hội phát triển cho người khuyết tật với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau"...

Chỉ thị yêu cầu tạo điều kiện để mỗi người khuyết tật, trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều được tôn trọng, bảo vệ, hỗ trợ và thụ hưởng đầy đủ các quyền theo quy định, có cơ hội phát triển, không để người khuyết tật đứng ngoài hoặc bị hạn chế cơ hội tham gia vào tiến trình phát triển của đất nước.

Lực sĩ cử tạ người khuyết tật Lê Văn Công dự kiến sẽ tiếp tục tham gia ASIAN Para Games năm nay ở Nhật Bản. Ảnh THÁI DƯƠNG

Chỉ thị nêu mục tiêu đến năm 2030, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật; bảo đảm sự tham gia phù hợp của người khuyết tật vào các cơ quan dân cử; nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ bảo hiểm y tế, phát triển năng lực, tự chủ và hòa nhập xã hội...

Trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm phù hợp; trẻ em khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông được tạo mọi cơ hội tiếp cận giáo dục phù hợp, hòa nhập và phát triển toàn diện.

Người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề, tiếp cận việc làm, vay vốn tạo sinh kế, khởi nghiệp hoặc phát triển sản xuất, kinh doanh. Các công trình xây dựng mới, công trình công cộng được cải tạo, nâng cấp phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tiếp cận và sử dụng đối với người khuyết tật.

Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, bình đẳng, hòa nhập đối với người khuyết tật...

Chỉ thị đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử, xây dựng môi trường xã hội tôn trọng, bình đẳng, nhân ái, sẻ chia; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách; nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng, công trình công cộng, nhà ở, giao thông, thông tin, truyền thông và các dịch vụ thiết yếu…

Nội dung chỉ thị nhấn mạnh tăng cường khả năng tiếp cận của người khuyết tật là yêu cầu bắt buộc xuyên suốt trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, từ khâu hoạch định, quy hoạch, thiết kế, đầu tư, xây dựng, giám sát công trình đến cung cấp sản phẩm, dịch vụ và phát triển các nền tảng số. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát hiện sớm trẻ em có dấu hiệu bất thường; tạo điều kiện hỗ trợ người khuyết tật học tập ở các cấp học, đào tạo nghề; phát triển hệ thống trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập và các cơ sở giáo dục chuyên biệt…

>>>Toàn văn Chỉ thị số 14-CT/TW TẠI ĐÂY