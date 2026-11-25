Nhà ở xuống cấp, không được cấp phép xây mới, hạ tầng nhếch nhác, con đến tuổi trưởng thành không thể làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng… Đó là tình cảnh của không ít gia đình sống trong vùng dự án kéo dài, chậm tiến độ ở Lào Cai. Tại phường Lào Cai và phường Cam Đường, vẫn có hàng trăm hộ dân đang phải sống trong các dự án “treo”, với câu hỏi bao giờ mới có được nơi ở mới để an cư?

“Đi ở trọ” trên mảnh đất của chính mình

“Đi cũng dở mà ở cũng chẳng xong”- đó là tình cảnh của 12 hộ dân tại tổ 40, phường Lào Cai (thuộc xã Vạn Hoà trước đây). Gần 20 năm kể từ ngày công bố quy hoạch dự án Khu đô thị thương mại, đến nay dự án vẫn nằm trên giấy. Nằm kẹt lại giữa 2 dự án bờ kè sông Hồng và Khu tái định cư số 1 Vạn Hoà đã hoàn thành, cuộc sống hộ dân nơi đây bị bỏ lại giữa một “ốc đảo” xuống cấp, thiếu thốn đủ bề.

Khu vực quy hoạch dự án đô thị thương mại trước đây thuộc xã Vạn Hoà, thành phố Lào Cai cũ.

Do không có hệ thống thoát nước, khu vực này luôn rơi vào cảnh ngập lụt.

Do hệ thống thoát nước bị bịt kín, khu vực này luôn trong tình trạng ngập úng mỗi khi mùa mưa về. Đi trong tổ dân phố, dễ nhận thấy những căn nhà xuống cấp, xiêu vẹo qua năm tháng. Thậm chí có nhà “cửa đóng then cài”, chủ hộ phải thuê nơi ở khác để chờ đền bù. Hơn chục năm nay, gia đình bà Lê Thị Minh Nguyệt luôn phải sống trong cảnh "thấp thỏm lo âu” khi nhiều công trình phụ trợ đã xuống cấp do không được sửa chữa.

Nhiều công trình của gia đình bà Lê Thị Minh Nguyệt xuống cấp và hỏng theo thời gian.

Không chỉ lo nhà đổ, người dân còn bị “trói chân” bởi quy định của vùng quy hoạch. Muốn sửa chữa, cải tạo, họ phải làm đơn chờ xét duyệt – mà không phải lần nào cũng được chấp thuận.

Do hạ tầng, nhà ở không đảm bảo, nhiều hộ chủ động tìm nơi ở mới trong thời gian chờ đền bù.

Dự án chưa triển khai, quy hoạch vẫn “treo”, nên người dân không thể xây mới, cũng chẳng thể tự sửa sang. Họ phải đi ở trọ khi không được đền bù, chẳng được di dời.

Nhận tiền đền bù hơn 10 năm, vẫn chưa có đất tái định cư

Câu chuyện tương tự đang tiếp diễn tại dự án Hạ tầng khu dân cư, tái định cư suối Ngòi Đường, phường Cam Đường. Hơn chục năm qua, dự án này gần như “án binh bất động”, khiến cuộc sống của 143 hộ dân gặp nhiều khó khăn. Trớ trêu hơn, nhiều hộ dân đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng từ hơn 10 năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận đất tái định cư. Không có nơi ở mới, họ đành bám trụ trong chính những căn nhà đã bàn giao mặt bằng đã mối mọt, xập xệ, mong manh trước mỗi cơn dông lốc. Với các hộ dân, mong ước lớn nhất là thoát khỏi cảnh sống tạm bợ, có mảnh đất để an cư lạc nghiệp.

Ông Nguyễn Lương Quy, tổ dân phố 29, phường Cam Đường, vẫn nhớ như in năm 2014 gia đình đã lấy tiền đền bù đất đai hoa màu, bảo đầu 2015 sẽ được cắm đất để di dời. Gia đình đã tháo dỡ hết các công trình, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận đất.

Nhiều hộ dân ở tổ dân phố 29, phường Cam Đường đang phải sống trong căn nhà xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Với người già và trẻ nhỏ trong những căn nhà xuống cấp, mỗi mùa mưa bão là một lần “thót tim”. Bà Nguyễn Thị Thọ, tổ dân phố 29, phường Cam Đường, kể lại mỗi dịp mưa gió, bà và các con cháu phải tìm nơi tránh trú.

Rà soát để tháo gỡ “nút thắt” kéo dài

Đó chỉ là hai trong số nhiều dự án, quy hoạch chậm tiến độ tồn tại nhiều năm qua trên địa bàn phường Lào Cai và phường Cam Đường.

Ông Nguyễn Xuân Nhẫn - Chủ tịch UBND phường Cam Đường cho biết: Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng; sự thay đổi của các quy định pháp luật qua từng thời kỳ; hạn chế về nguồn lực, năng lực của một số nhà đầu tư... đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các dự án, cho nên việc tháo gỡ gặp nhiều khó khăn.

Những “nút thắt” chồng lên nhau, khiến nhiều dự án rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, trong khi chịu thiệt thòi lại là người dân sống trong vùng dự án. Dự án chậm tiến độ không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai còn kéo lùi chất lượng sống của hàng trăm gia đình, suy giảm niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, chính sách.

Tại phường Lào Cai, ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã chủ động rà soát toàn bộ đồ án quy hoạch và dự án chậm tiến độ theo danh mục tỉnh giao. Đối với những dự án có tính khả thi, phường tập trung cao độ vào khâu tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, duy trì lịch tiếp xúc, đối thoại hằng tuần với từng hộ dân và chủ đầu tư để tìm tiếng nói chung, giải quyết dứt điểm từng vụ việc.

Một mặt đôn đốc những dự án còn khả thi; mặt khác mạnh dạn đề xuất điều chỉnh, thậm chí loại bỏ quy hoạch không còn phù hợp với thực tiễn phát triển. Đây được xem hướng đi của nhiều địa phương để “cởi trói” cho vùng quy hoạch.

Tại phường Cam Đường, trước thực tế có tới 24 tiểu khu và dự án đô thị triển khai dở dang, chính quyền địa phương đã tổ chức hàng chục buổi làm việc với các sở, ngành để phân loại, bóc tách từng nhóm nguyên nhân. Với những quy hoạch cũ không còn phù hợp với thực tiễn phát triển, phường kiên quyết đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu hoặc loại bỏ, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Những động thái rà soát, đối thoại quyết liệt của chính quyền phường Lào Cai và phường Cam Đường đang là tín hiệu tích cực đối với bà con vùng quy hoạch. Tuy nhiên, cần có lộ trình rõ ràng, thời hạn cụ thể, trách nhiệm cá nhân, minh bạch thông tin để người dân được biết, được bàn, được giám sát. Người dân mong chờ cam kết sớm được cụ thể hóa bằng hành động thực tế – để những dự án không còn là "dự án treo".