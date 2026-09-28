Không để người dân, doanh nghiệp lặp lại thủ tục đã được xác nhận

ĐB Lê Thị Thanh Lam (TP Cần Thơ) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, ĐB Lê Thị Thanh Lam (TP Cần Thơ) đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh an sinh xã hội và quyền lợi hợp pháp của nhân dân. ĐB đề nghị dự thảo luật phải quy định rõ về giải quyết quyền lợi đối với các hộ gia đình, tổ chức chịu ảnh hưởng trực tiếp do việc thiết lập ranh giới bảo vệ công trình.

“Dự thảo luật cần luật hóa chi tiết các tiêu chuẩn. Chẳng hạn về khoảng cách tính từ ranh giới công trình và phạm vi khu vực cấm, để làm căn cứ pháp lý xác định chính xác phạm vi ảnh hưởng. Đây là cơ sở bắt buộc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, bảo đảm chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời và tái định cư thỏa đáng, giúp dân cư sớm ổn định cuộc sống”, ĐB Lê Thị Thanh Lam phát biểu.

Nữ ĐB TP Cần Thơ cũng lưu ý, quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia cần được tính toán kỹ, tránh tình trạng chồng chéo thẩm quyền đối với các công trình chuyên ngành, quy mô liên ngành lớn như: hệ thống đường sắt quốc gia hay hệ thống truyền tải điện cao thế…

Việc giao thẩm quyền cho Bộ Công an hay chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đối với các công trình này cần có quy chế phối hợp liên ngành chặt chẽ để tránh đùn đẩy hoặc phát sinh xung đột quản lý.

ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (TP Hải Phòng). Ảnh: QUANG PHÚC

Bàn về dự thảo Luật An ninh dữ liệu, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (TP Hải Phòng) chỉ ra, dù Khoản 7 Điều 23 của dự thảo luật đã gom thủ tục về đầu mối là Bộ Công an, nhưng dự thảo nghị định chi tiết lại “xé nhỏ” thành 5 luồng xử lý riêng biệt (thẩm định dự án, đăng ký dữ liệu cấp độ 3, chứng nhận sản phẩm/dịch vụ, thẩm tra nhân sự và chấp thuận chuyển dữ liệu cấp độ 4 ra nước ngoài).

ĐB Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu: “Đề nghị thể hiện ngay trong luật nguyên tắc có tính ràng buộc: không yêu cầu tổ chức, cá nhân lặp lại việc thẩm định, chứng nhận hoặc cung cấp thông tin đối với cùng một đối tượng, cùng một nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tránh để người thực hiện phải tự đi chứng minh rằng mình đã hoàn thành nghĩa vụ ở một thủ tục khác".

Cũng về dự thảo Luật An ninh dữ liệu, ĐB Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) kiến nghị nghiêm cấm các cơ quan nhà nước yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp lại các thông tin đã được xác thực và đang lưu trữ trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia nhằm giảm thực chất thời gian và chi phí tuân thủ.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu sau đó, đại diện Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận và cho biết tiếp thu nhiều ý kiến xác đáng của các ĐB để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo luật.