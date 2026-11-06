Không để người bệnh bị ảnh hưởng khi nguồn cung thuốc, vật tư y tế gián đoạn

Đề nghị làm rõ cơ chế mua sắm thuốc, vật tư y tế

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị làm rõ cơ chế mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh, tránh tình trạng vướng mắc giữa quy định mua sắm và thanh toán bảo hiểm y tế.

Chủ tọa điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Theo đó, cần bổ sung quy định cho phép các cơ sở y tế thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều 35 chủ động mua sắm bằng nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế; đồng thời thực hiện hạch toán riêng, công khai, minh bạch và lưu trữ hồ sơ phục vụ kiểm tra, giám sát.

Đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế để trạm y tế xã lựa chọn nhà cung cấp, mua bổ sung khi nhà cung cấp không bảo đảm giao hàng. Việc ưu tiên thuốc sản xuất trong nước cần gắn với yêu cầu về chất lượng, khả năng thay thế điều trị, nguồn cung và giá hợp lý, có ngoại lệ đối với trường hợp thiếu thuốc hoặc không phù hợp lâm sàng.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung nhấn mạnh, trao quyền chủ động mua sắm phải đi đôi với căn cứ lựa chọn, chuẩn giá và trách nhiệm giải trình, bảo đảm cơ sở y tế mua đúng thuốc, vật tư cần thiết, kịp thời, với chi phí hợp lý, không để người bệnh chịu ảnh hưởng khi nguồn cung bị đứt gãy.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Cùng quan tâm đến tính minh bạch trong mua sắm thiết bị y tế, đại biểu Dương Mạc Kiên (Đoàn Cao Bằng) đề nghị bỏ quy định không công khai kết quả đàm phán giá theo yêu cầu của nhà cung cấp.

Theo đại biểu, Bộ Y tế chỉ nên quyết định bảo mật khi việc công khai có thể làm giảm hiệu quả đàm phán, phải nêu rõ căn cứ, thời hạn bảo mật và không áp dụng đối với hoạt động thanh tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bảo đảm cạnh tranh, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật theo hướng bảo đảm cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu, đại biểu Dương Mạc Kiên đề nghị, khôi phục quy định cấm các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, thay vì chỉ cấm điều kiện nhằm tạo lợi thế cho một số nhà thầu. Đồng thời, cần bổ sung cơ chế để nhà thầu được kiến nghị, xem xét độc lập đối với hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu.

Đại biểu Dương Mạc Kiên (Đoàn Cao Bằng) phát biểu thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Đối với việc mua hàng hóa theo kết quả đấu thầu của chủ đầu tư khác, đại biểu đề nghị bổ sung giới hạn tổng khối lượng mua tiếp từ một hợp đồng gốc, kể cả trường hợp có nhiều chủ đầu tư cùng thực hiện, nhằm tránh phát sinh khối lượng lớn hàng hóa được mua mà không qua cạnh tranh.

Riêng cơ chế mua thuốc, vật tư y tế cho trạm y tế xã theo giá trúng thầu của bệnh viện, đại biểu đề nghị làm rõ quy định tại khoản 4 Điều 35. Theo đó, hàng hóa mua phải đáp ứng cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, giá từng mặt hàng không vượt giá trúng thầu và hợp đồng phải được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đại biểu nhấn mạnh, việc đẩy mạnh phân cấp trong đấu thầu cần đi đôi với minh bạch, cạnh tranh, đồng thời bảo đảm công cụ giám sát thực chất cho Mặt trận Tổ quốc, cộng đồng và người dân.

Liên quan đến chính sách ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn Cần Thơ) đề nghị làm rõ phạm vi áp dụng ưu đãi đối với sản phẩm đổi mới sáng tạo trong nước tại Điều 8, bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường mua sắm công.

Đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn Cần Thơ) tham gia thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Theo đại biểu, ưu đãi này nên giới hạn ở các gói thầu sử dụng hoàn toàn nguồn lực trong nước và không thuộc phạm vi điều chỉnh của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, vừa hỗ trợ doanh nghiệp, công nghệ nội địa, vừa tránh rủi ro pháp lý quốc tế.

Làm rõ tiêu chí xác định vi phạm nâng khống giá

Góp ý về quy định xử lý hành vi nâng khống giá và trách nhiệm của chủ đầu tư, đại biểu Tô Ái Vang cho rằng, dự thảo Luật đã đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho chủ đầu tư tự quyết định giá gói thầu và lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, quy định về hành vi nâng khống giá tại Điều 16 dự thảo Luật lại chưa có tiêu chí định lượng rõ ràng, chủ yếu dựa vào chênh lệch so với mặt bằng hoặc cơ sở dữ liệu tham chiếu tại thời điểm hậu kiểm.

Đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần quy định rõ hành vi nâng khống giá chỉ bị xử lý khi có chứng cứ chứng minh yếu tố vụ lợi, thông đồng hoặc gian lận có tổ chức; không quy kết vi phạm đối với chênh lệch giá do biến động thị trường hoặc đặc thù kỹ thuật nếu chủ đầu tư đã tuân thủ đúng quy trình.

Đồng thời, cần bổ sung cơ chế miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho chủ đầu tư khi đã thực hiện trung thực, đầy đủ quy trình xác định giá nhưng phát sinh chênh lệch do biến động khách quan của thị trường.