Không để nghị quyết ban hành nhưng triển khai chậm

Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu kết thúc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện các nghị quyết với tinh thần khẩn trương, công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn; không để xảy ra tình trạng nghị quyết đã ban hành nhưng triển khai chậm, ảnh hưởng đến tiến độ công trình, dự án và quyền lợi của người dân.

Đối với các nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu việc triển khai phải đi vào thực chất; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực chuyển đổi số, bảo đảm nguồn lực cho hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của địa phương, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các nghị quyết về y tế, chế độ tiếp công dân, bảo đảm an ninh, trật tự tiếp tục hướng tới giải quyết những nhiệm vụ thiết yếu, gắn với đời sống nhân dân. Đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến chất lượng vận hành của chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở, HĐND tỉnh yêu cầu xác định biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026; đồng thời giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố đúng đối tượng, đúng quy định, kịp thời và bảo đảm quyền lợi chính đáng.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương tuyên truyền, tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ; phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chính sách. Tinh thần được nhấn mạnh là nghị quyết sau khi ban hành phải được chuyển hóa thành hành động, kết quả và sản phẩm cụ thể, bảo đảm hiệu quả thực tế phục vụ nhân dân.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại diện các sở, ngành trình HĐND tỉnh 12 dự thảo nghị quyết. Trong đó, 4 nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính, y tế; 5 nghị quyết liên quan đến xây dựng, nông nghiệp và môi trường, khoa học và công nghệ; 3 nghị quyết thuộc nhóm thanh tra, công an. Sau khi nghe báo cáo thẩm tra, giải trình của cơ quan soạn thảo và các sở, ban, ngành liên quan, các đại biểu biểu quyết thông qua toàn bộ 12 nghị quyết.

Một trong những nội dung được quan tâm tại kỳ họp là nghị quyết quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết nhằm quy định thống nhất mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, áp dụng đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế sử dụng dịch vụ thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; người có thẻ bảo hiểm y tế nhưng sử dụng dịch vụ không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và không phải dịch vụ theo yêu cầu; người chưa tham gia bảo hiểm y tế sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh thông thường.

Đối với tuyến y tế cơ sở, gồm trạm y tế xã, phường, trạm y tế cơ quan, trường học và trạm y tế kết hợp quân dân y, giá khám bệnh áp dụng theo mức giá chuẩn của trạm y tế xã; giá dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá dịch vụ kỹ thuật theo quy định chung. Đối với trạm y tế được quyết định có giường lưu, tiền giường được áp dụng bằng 50% mức giá ngày giường bệnh nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh áp dụng mức giá tương ứng với bệnh viện hạng II.

Trong nhóm chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, HĐND tỉnh Tây Ninh xem xét chính sách hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Qua rà soát bước đầu, Tây Ninh có 26.844 doanh nghiệp có mã định danh; trong đó đã xác định được quy mô của 9.054 doanh nghiệp, gồm 3.873 doanh nghiệp siêu nhỏ, 4.033 doanh nghiệp nhỏ và 1.148 doanh nghiệp vừa. Số doanh nghiệp còn lại đang tiếp tục được rà soát, đối soát với dữ liệu về lao động, doanh thu, thuế và các nguồn dữ liệu liên quan.

Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh tham gia thảo luận tại kỳ họp.

Thực tiễn cho thấy nhu cầu chuyển đổi số giữa các nhóm doanh nghiệp có sự khác nhau. Doanh nghiệp siêu nhỏ chủ yếu cần các công cụ quản trị, kế toán, hóa đơn, bán hàng, thương mại điện tử và nền tảng số cơ bản. Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu cao hơn về quản trị tích hợp, tự động hóa quy trình, sản xuất thông minh, quản trị dữ liệu và đổi mới mô hình kinh doanh.

Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu và nguy cơ lựa chọn giải pháp không phù hợp vẫn là những rào cản khiến nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chưa chủ động chuyển đổi số. Từ thực tiễn này, việc ban hành chính sách hỗ trợ được xác định nhằm giảm chi phí đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp từng bước ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh.

Đối với chi phí thuê, mua giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, quản trị và chuyển đổi mô hình kinh doanh, mức hỗ trợ cũng là 55%, với mức tối đa 22 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, 55 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và 110 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa. Tỉnh đồng thời hỗ trợ 100% chi phí tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực số cho người quản lý và người lao động; mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ một khóa trong một năm.

Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp cũng tập trung vào điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, danh mục các dự án cần thu hồi đất, kết nối hạ tầng giao thông liên vùng với Thành phố Hồ Chí Minh và quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng. Đây là những nội dung có tác động trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khai thác nguồn lực đất đai, phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường liên kết vùng.